La fondation Orange Mali équipe le groupe scolaire Jean Pierre Konaté(JPK) de Kati d’une salle multimédia. La cérémonie inaugurale de ladite salle s’est déroulée le vendredi 11 mars 2022 en présence d’une délégation de la fondation conduite par son administratrice générale en présence du maire de Kati et du corps enseignants.

En présence des enseignants et des élèves du groupe scolaire JPK, l’administratrice générale de la fondation Orange Mali, Coulibaly Hawa Diallo a procédé à la coupure du ruban symbolique de la salle multimédia équipée à la pointe mise à disposition des enseignants et des élèves de JPK. Dans sa présentation, le directeur de JPK Cheick Sidiki Siby , dira que JPK est le plus grand groupe scolaire de Kati avec un effectif de 1414 élèves, 82 enseignants dont 49 femmes. Pour ensuite enchaîner avec des mots de gratitudes et reconnaissance à l’endroit de la fondation pour cette grande contribution au système éducatif. Monsieur Siby est appuyé dans ses propos par le maire Yoro Wolléguem qui a son tour, a chaleureusement remercié la fondation pour cette donation dans un monde de plus en plus numérique et digital. Prenant la parole, l’administratrice générale de la fondation Coulibaly Hawa Diallo, rappellera qu’il s’agit là de la 10ème salle de classe équipée par la fondation. Et de souligner la capitale nécessité pour les élèves et les enseignants d’être initiés et familiariser aux outils informatiques. La direction de JPK a profité de l’occasion pour soumettre à l’administration de la fondation leur besoin d’aménagement sanitaire. L’administratrice générale de la fondation orange s’est alors engagée pour l’aménagement de nouvelles latrines dans les locaux de l’école.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

