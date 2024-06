Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a donné, hier au lycée Prosper Kamara, le coup d’envoi des épreuves avant d’exprimer ses encouragements à l’endroit des postulants, répartis entre 506 centres sur toute l’étendue du territoire national. 17.485 surveillants sont déployés pour veiller au bon déroulement des épreuves dans les salles d’examen

Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a lancé hier au lycée Prosper Kamara, les épreuves de l’examen du Baccalauréat au titre de l’année scolaire 2023-2024. La cérémonie a mobilisé également des membres du gouvernement dont le ministre de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané.

Cet examen va permettre aux candidats qui seront admis de parachever les études de l’enseignement secondaire. Ils sont au total 234.609 candidats, dont 152 inscrits à Bassikounou, un camp des réfugiés maliens en Mauritanie. Les épreuves se dérouleront dans 506 centres d’examen et 8.321 salles. Pour surveiller les épreuves dans les différents centres d’examen, 17.485 enseignants ont été mobilisés. Les candidats sont répartis entre les baccalauréats général, technique et professionnel. Ce dernier accueille les élèves dans les filières professionnelles comme l’hôtellerie et le tourisme. Il concerne uniquement l’Académie de Douentza.

Le lycée Prosper Kamara, situé au pied de la colline à Hamdallaye en Commune IV du District de Bamako, accueille les élèves de la Terminale sciences économiques (Tseco). Répartis entre 27 salles, ils sont 781 candidats dont 382 filles à composer dans ce centre d’examen. Ces postulants sont supervisés par 56 surveillants. C’est dans la salle III de ce centre d’examen que le chef du gouvernement a ouvert la première enveloppe portant sur la matière «Économie». Auparavant, le Premier ministre avait encouragé les élèves et insisté sur l’importance de cet examen qu’il a lui-même passé en 1973 et s’est classé premier national.

«C’est votre deuxième passeport après le Diplôme d’études fondamentales (DEF). Vous n’avez pas droit à l’échec. Le Mali compte sur vous et attend de tous ses enfants un bon résultat dans le travail quel que soit le domaine», a lancé le Dr Choguel Kokalla Maïga à l’endroit des candidats. Il leur a également rappelé qu’ils ont le devoir de donner satisfaction à leurs parents qui accomplissent d’énormes sacrifices pour leur réussite.

Enfin, le Premier ministre Maïga a invité les candidats à avoir confiance en eux. Le visiteur de marque a souligné la grande importance que les autorités de la Transition accordent à l’école. «Nous avons décidé de restaurer l’école malienne. Cela ne peut se faire sans tous les acteurs de l’éducation», at-il rappelé. Et d’assener clairement que l’avenir de notre pays dépend de celui de sa jeunesse.

Pour sa part, le ministre de l’Éducation nationale a indiqué que les élèves ont passé une année scolaire normale. Comme pour décomplexer les candidats, le ministre Sy Savané dira que les sujets porteront sur des enseignements déjà étudiés en classe. Lui a également rappelé aux candidats la confiance placée en eux.

Le secrétaire général adjoint de la Fédération nationale des associations des parents d’élèves et étudiants a salué l’importance que les autorités accordent à l’organisation des examens. «Nous accompagnons le gouvernement dans la lutte contre la fraude et les faux sujets pour rendre les examens plus crédibles», a affirmé Daouda Sacko, tout en invitant les élèves à compter sur leurs efforts personnels et se montrer à la hauteur.

Le parent d’élève a également exhorté les enseignants à donner l’assurance aux élèves que l’examen est un parcours normal pour les mettre à l’abri de la crainte. «Nous serons rassurés en tant que parents, parce que des examens non crédibles mettent l’avenir de l’État en jeu. Il n’y aura pas de progrès», a-t-il insisté. Et de relever que les comportements désagréables au niveau de nos administrations sont les résultats de la mauvaise formation et de l’obtention des faux diplômes.

Le gouverneur du District de Bamako, Abdoulaye Coulibaly et de nombreuses personnalités ont fait le déplacement pour encourager les candidats. Pour la même circonstance, il est bon de préciser que des ministres ont également donné le coup d’envoi des épreuves au niveau des différentes régions. Précisions que le Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE) a multiplié les initiatives pour sensibiliser sur les bons comportements à adopter pendant la période d’examen.

Il faut également souligner que les examens de fin d’année pour les élèves des Instituts de formation des maîtres (IFM) ont également commencé hier. Le ministre de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané après le lancement du Baccalauréat s’est rendu à l’IFM Julius Nyerere de Bamako. Ce centre accueille 384 candidats dont 178 filles. Selon le directeur du Centre national des examens et concours de l’éducation (CNECE), ils sont au total 10.385 candidats inscrits à cet examen. Mahamadou Keïta assurera aussi que les épreuves se déroulent dans la plus grande sérénité.

Mohamed DIAWARA

