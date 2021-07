Projet de loi portant grille unifiée : Les syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2016 sur le pied de guerre

L’adoption d’un projet de loi en Conseil des ministres pour l’unification des grilles indiciaires des fonctionnaires du Mali a amené les enseignants à hausser le ton. La mesure remettrait en cause l’application de l’article 39. Les syndicats de l’éducation signataire du 15 Octobre 2016 ont ainsi appelé les enseignants à retenir toutes les notes à partir du 1er juillet passé jusqu’à nouvel ordre.

A quelques jours des compositions de la seconde période, les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 sont à nouveau sur le pied de guerre. «Sur le rapport du ministre du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, le Conseil des Ministres a adopté un projet de loi portant grille indiciaire unifiée des militaires et des personnels relevant des statuts des fonctionnaires de l’État, des Collectivités territoriales et des statuts autonomes», lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres du mercredi 30 juin 2021. Cette annonce a amené les enseignants à déterrer la hache de guerre.

Au sortir de leur rencontre avec le Premier Ministre Choguel Kokalla Maïga la semaine dernière, les Syndicats de l’éducation signatire du 15 Octobre 2016, notamment le SYPESCO, SYNEB, SYNEFCT, SYNESEC. SYLDEF, FENAREC. COSES, ont fait un communiqué pour informer leurs militants et l’opinion publique nationale et internationale de l’issue de la recnontre.

A lire le communiqué des enseignants de près, c’est la peur au ventre. Cette situation ne présage rien de bon pour l’école malienne, surtout en cette fin d’année, période de validation des examens. Ce n’est pas de l’espoir, parce que le communiqué stipule en ces termes : «Les Syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 informent l’opinion publique nationale et internationale, les militantes et militants qu’ils ont été reçus par le Premier ministre ce jour 1er juillet 2021 à 10 heures dans la salle de réunion de la Primature. Il avait à ses côtés les ministres du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social et de l’Éducation nationale ». Et de poursuivre, que : « Selon le Premier ministre, cette rencontre vise à leur expliquer les motivations du projet de loi portant grille unifiée ».

Les syndicats de l’éducation, poursuit le communiqué, ont tenu à rappeler au Premier ministre, le caractère sacré de leur loi et leur attachement à l’application stricte de l’ensemble de ses dispositions, y compris l’article 39. Ils ont surtout insisté, ajoute le communiqué, sur le fait que le gouvemement ne leur donne autre choix que de se battre. « À cet effet, ils invitent les enseignantes et les enseignants à la mobilisation générale afin de faire face à ce nouveau défi. En attendant l’adoption d’un programme d’action urgente, les syndicats invitent leurs militantes et militants à retenir toutes les notes à partir de ce jour 1er juillet 2021 jusqu’à nouvel ordre.

Hadama B. Fofana

