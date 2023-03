Art. « De l’idée à la scène », un projet de formation pour 10 jeunes slameurs maliens

Du 17 au 19 mars dernier, dix (10) slameurs ont pris part à un atelier d’écriture slam, au bureau de Voice4thought Académie du Mali. Une formation qui a lieu dans le cadre du projet « de l’idée à la scène » mis en œuvre par l’Association Tchad Plus du Tchad, Hakili So du Mali et Voice4thought Académie des Pays-Bas.

Deux slameurs de renom ont animé à Bamako l’atelier de trois jours. Il s’agit : du slameur tchadien Didier Lalaye alias Croquemort, directeur du Festival International « N’Djam s’enflamme en Slam » et président de la Coupe d’Afrique de Slam Poésie ; et du slameur et écrivain malien Sory Diakité alias Saccharose Buccal Agréable. Les 10 participants à l’atelier ont été sélectionnés à la suite d’un concours.

Présenté dans un endroit public sous la forme d’un spectacle, le slam est une forme de poésie libre et orale qui est rythmée. Les slameurs venus de Bamako et de l’intérieur du Mali ont appris à écrire des textes slams percutants. Ils ont appris la structure des textes, comment avoir un titre de texte de musique, l’introduction à la métaphore et aux figures de style en général, ainsi que la place de l’humour dans le slam.

« Dans un futur proche, ils mettront leurs textes en musique et travailleront avec un véritable orchestre », ont expliqué les initiateurs du projet dans un communiqué. Aussi, les participants à l’atelier seront à terme des formateurs dans d’autres ateliers. Au cours des trois jours d’atelier, les participants ont travaillé sur des exercices de métaphore et d’écriture de textes avec des données en ligne du CAN (Centre d’Archivage Numérique de Voice4Thought).

« De l’idée à la scène » est un projet de mise en valeur du slam. Il consiste en une recherche sur les problématiques du Sahel, un archivage et enfin de la création artistique en slam, qui finit en une résidence divisée en plusieurs ateliers et faisant intervenir différents groupes d’acteurs de la scène. Le projet est financé par plusieurs organisations notamment l’Union européenne, l’Organisation des États ACP, le Fonds de Mobilité au Sahel de l’Institut français, de Africa Culture Fund et des Instituts français du Mali et du Tchad. A Bamako, un second atelier est prévu en avril dans une ville à l’intérieur du Mali.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

