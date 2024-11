Atelier de restitution: La situation de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement mis sous lumière

La situation de l’Eau, l’ Hygiène et l’ Assainissement au Mali, était au centre d’une rencontre organisée par le Ministère de la Santé et du Développement Social et son partenaire WarterAid le vendredi 8 novembre 2024.

Dans le cadre de l’amélioration des services de santé, le ministère en charge, en partenariat avec l’ONG International WaterAid, a initié une étude sur l’évaluation de la situation de l’Eau, l’Hygiène et l’ Assainissement (EHA) dans les établissements de santé et la Feuille de route de mise à niveau des services EHA dans les établissements de santé au Mali. La présente rencontre visait à présenter les résultats de cette étude. Qui se veut une réponse aux déficits de données et autres insuffisances en matière de EHA dans les établissements de santé.

L’atelier a réuni différents acteurs, notamment des représentants du ministère de la Santé et ses services décentralisés ainsi que des agences des Nations-Unies, des Organisations Internationales et de la Société civile.

L’Ouverture des travaux a été présidée par le Secrétaire général du ministère de la Santé et du Développement Social, Dr Abdoulaye Guido en présence du Représentant Pays de l’ONG WaterAid, Tidiane Diallo.

Le Dr Abdoulaye Guido, dans son intervention, a salué cette étude qui est une véritable opportunité pour cerner les lacunes et agir en fonction des besoins. Aussi, il assure que les résultats seront utilisés pour orienter les futures actions afin de garantir une meilleure amélioration de l’hygiène au sein des services de santé.

Une bonne situation de l’EHA est essentielle au bon fonctionnement des services de santé et aux besoins des usagers. Et pour le Directeur Pays de WaterAid, Tidiane Diallo à l’instar du Dr Guido, il est primordial de disposer de données fiables pour mieux planifier et améliorer la qualité des services.

