Mali : Inondations au Mali : Des morts et des dégâts matériels

Les inondations ont causé d’importants dégâts matériels dans plusieurs localités du pays. Selon nos informations, le trafic routier est interrompu entre Didiéni et Kolokani, suite à la dégradation d’un pont par les pluies diluviennes enregistrées dans la journée du dimanche.

Sur des vidéos mises sur les réseaux sociaux par des témoins, l’on aperçoit des dizaines de véhicules garés en attendant qu’une solution soit trouvée rapidement. Il faut signaler que cette route est vitale pour notre économie, car les gros porteurs remplis de marchandises en provenance du Sénégal, de la Mauritanie et du Maroc y transitent quotidiennement.

Les pluies torrentielles ont aussi causé des inondations à Gao vendredi dernier. Plusieurs maisons dans les 4è et 7è Quartiers de la ville n’ont pas résisté à la force des eaux. L’équipe du service local du développement social a ainsi recensé 90 maisons détruites et 495 sinistrés qui ont trouvé refuge dans les écoles Sosso-Koïra et Aljanabandia. Les autorités locales, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) et la Croix-Rouge malienne sont en train de s’organiser pour venir en aide à ces personnes en situation de détresse.

La ville de Bamako a été également touchée par la montée des eaux de ces derniers jours. Des dégâts ont été constatés dans plusieurs quartiers comme Missabougou, Yirimadio, Kalaban, Banconi ou Hippodrome. Des conducteurs de véhicules ou de motos qui se trouvaient dans la circulation, ont failli être emportés par les eaux.

En outre, une centaine de sinistrés et des dégâts matériels importants ont été enregistrés à la suite des inondations survenues le dimanche 18 août à Gouroundapé et Sélinkegny dans la Commune rurale de Bafoulabé (Région de Kayes). Selon le maire délégué de la circonscription, Moussa Diaby, il est tombé 135 mm de pluie en une heure. Les eaux ont ainsi débordé la rivière avant d’inonder les deux villages. Les dégâts ont été constatés dans 37 familles. Des volailles ont été aussi emportées par les eaux.

Lors de la réunion du Comité interministériel de gestion des crises et catastrophes du jeudi dernier, le chef de division des opérations de secours et d’assistance à la direction générale de la protection civile, le colonel Moussa Bagayoko, a indiqué qu’au moins 15 personnes ont été tuées dans des inondations enregistrées du 1er au 15 août courant au Mali. Et plus de 10.309 sinistrés ont été recensés. Le bilan de 15 morts a été revu à la hausse, car il y a eu 2 morts à Ségou dans la nuit de vendredi à samedi, suite à l’effondrement d’une maison en banco provoqué par de fortes pluies. Six autres personnes ont été blessées.

Madiba KEITA

Boubacar MACALOU

Amap-Bafoulabé

