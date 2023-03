Commissariat de police de San : Un vaste réseau de vol d’engins à deux roues démantelé

De sources policières, le 18 février 2023 aux environs de 23 heures, sur dénonciation d’un informateur ayant requis l’anonymat, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat de police de la ville de San, conduite par l’Adjudant-chef de police Seydou Tangara ont procédé à l’interpellation des nommés Aguibou Traoré et Mamoutou Ballo, un évadé du Centre pénitencier de Tana (cercle de San), au quartier Lafiabougou de San, en possession d’une moto de provenance douteuse.

Conduits dans les locaux du Commissariat pour des investigations plus poussées, les deux individus ont reconnu avoir volé 7 motos dont 6 à San et une à Ségou, plus 2 moutons. Ainsi, une mission conduite par l’Adjudant de police Yacouba Diarra a été dépêchée dans leur village, dans le cercle de Bla, a permis d’interpeller deux receleurs nommés Moussa Coulibaly et Béou Diarra.

Notons que sur les 7 motos reconnues 5 et 2 moutons ont pu être récupérés et 3 autres motos ont été récupérées avec les receleurs. Après les enquêtes préliminaires, les quatre personnes ont été mises à la disposition de la justice aux fins de droits et placées sous mandat de dépôt.

Boubacar PAÏTAO

