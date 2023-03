Faits divers, 1.008 Logements sociaux : Fin de règne d’un trio sans scrupule

Les éléments du commissaire principal, Siaka Coulibaly, en charge du commissariat de police des 1.008 Logements ont mis fin aux activités malsaines d’un groupe de trois bandits qui opéraient aux « 1.008 Logements », à la Cité BMS et à Sirakoro Méguétana. A.D, I.C, et S.S sont les initiales de ces individus qui résident tous trois dans ce quartier. Jeunes, ils ont tout au plus vingt ans chacun et se sont spécialisés dans le braquage à main armée. Leurs victimes étaient les propriétaires d’engins à deux roues. Pour obtenir leurs butins, ils n’hésitaient pas à faire usage d’armes à feu pour contraindre leurs victimes à leur laisser leurs biens roulants.

Perspicacité policière- Grâce à cette stratégie, ce trio a fait main basse sur plusieurs engins à deux roues. En parallèle des motos, durant leurs opérations machiavéliques, ils dépossédaient leurs victimes de téléphones portables, de sommes d’argent plus ou moins importantes et autres objets de valeur. Le règne de ce trio de braqueurs a pris fin grâce à la perspicacité de la brigade de recherches du commissariat de police suscité, dirigée par le lieutenant de police Fodé Koné.

Ils ont été par la suite présentés au parquet du Tribunal de grande instance de la Commune VI pour « braquage à main armée ». Ils ont été interpellés à la Cité BMS par une patrouille nocturne des éléments de l’unité policière précédemment citée. Mais avant, le trio avait agressé un jeune homme et l’avait dépossédé de son téléphone portable en pleine rue. La police a ouvert une enquête après la plainte de cette victime.

La traque qui s’en est suivie a débouché sur l’interpellation de l’un des bandits dont la description avait été faite par la victime. L’interpellation de ce dernier a conduit successivement les limiers sur les traces des deux autres membres de la bande. Ces derniers ont également été coincés et conduits au commissariat pour rejoindre leur acolyte. Interrogés, les trois individus ont reconnu les faits. Leurs dossiers ont été diligentés pour les envoyer devant les juges.

Tamba CAMARA

