Faits divers, Kati : Les fabricants de billets contrefaits de train chute

C’est un constat général. Avec les nouvelles technologies, les faussaires semblent avoir tout un boulevard devant eux dans la commission de leurs actes répréhensibles. Actuellement avec leur développement fulgurant, celles-ci offrent un champ d’action plus grand facilitant la contrefaçon. Ce ne sont pas des agents de la Société de patrimoine ferroviaire du Mali (Sopafer-Mali SA) qui diront le contraire, eux qui viennent d’avoir maille à partir de la brigade des recherches de la gendarmerie de Kati. Leur réseau de faussaires spécialisés dans la fabrication de faux billets de voyage vient d’être démantelé par les éléments du commandant de brigade, le sous-lieutenant Aboubacrine Ag Abderhamane.

Il s’agit de cinq individus, tous appartenant à la structure ferroviaire. Ces personnes qui viennent de tomber entre les mains des pandores sont tous des spécialistes en faux documents et apparemment rompus à la tâche et utilisaient de méthodes particulières pour confectionner les faux billets de voyage et les écouler au su et au vu de tous, sans s’ vous inquiétez outre mesure. Cette façon de faire leur rapport était beaucoup d’argent, jusqu’au tout début de ce mois de septembre, moment de leur interpellation. Depuis, ils croupissent derrière les barreaux, le temps de comparer devant un juge.

Tout est partie d’un renseignement que les pandores ont exploité, jusqu’à mettre la main sur le quintette de faussaires. Précisions que depuis un certain temps déjà, des informations circulaient dans le milieu des gares ferroviaires aussi bien qu’à Bamako et Kati faisant état de la mise en circulation de faux billets de train confectionnés par des agents eux-mêmes. Face à la persistance des rumeurs, les gendarmes ne sont pas restés sans réagir. C’est ainsi qu’une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur l’affaire. Le commandant de brigade Aboubacrine Ag Abderhamane et ses hommes ont procédé par des méthodes qui leur sont propres, jusqu’à obtenir des informations concordantes. Dans la foulée de cette recherche, les pandores finiront par avoir une piste sérieuse d’un de leurs indices.

Ce dernier faisait état de la présence d’un individu à la gare ferroviaire de Kati en possession de faux billets de voyage à vendre. La suite des événements prouvera que les informations du pion ne souffraient d’aucune ambiguïté. Dès qu’ils ont reçu le tuyau, une équipe de la brigade des recherches a rallié les lieux aux fins d’interpellation. Et c’est ce qui s’est passé. C’est ainsi qu’à la date du 02 septembre dernier, aux environs de 19 heures, les pandores se sont présentées au suspect que nous désignons par X. Sur place, l’homme est interpellé puis conduit dans les locaux de la brigade des recherches pour des auditions.

À la suite, une perquisition au niveau de son bureau à permis de trouver en sa possession 19 carnets de voyage en rapport avec les faits incriminés, nous-a-ton appris à la brigade. Son audition a ouvert la voie à l’interpellation d’autres suspects impliqués de près ou de loin dans la moissonneuse-batteuse. Les suspects aussi bien que les objets saisis ont été mis sous scellés et leurs auteurs conduits devant le parquet de Kati pour qu’ils répondent des faits de « faux et usage de faux et association de malfaiteurs ».

Tiédié DOUMBIA

