Faits divers, Kolondièba : Le voleur de bœufs et de volaille aux arrêts

Il rejoint un récidiviste pour des cas de vol dans la localité et ses alentours. La police a mis fin à leur activité

Les officiers de police Fassega Dembélé et Moussa Diourté sont résolument engagés à assainir la ville de Kolondiéba pour la débarrasser des bandits de tout acabit. Pour y parvenir, aucun obstacle ne les résiste. Des malfrats hors pair en passant par les larcins, les opérations policières couvrent toutes sortes d’infractions dans cette localité peuplée de plusieurs dizaines de milliers d’âmes.

Il y a quelques jours, B. Diallo, un habitant de la ville, s’est rendu au commissariat de police de la ville suscitée, où il a introduit une plainte contre H. Diallo, un quadragénaire. Aux limiers, le plaignant a brièvement expliqué les raisons de sa plainte. Il a constaté la présence d’un individu suspect à la gare routière. Ce dernier portait un sac au dos avec un contenu suspect. En outre, cet homme faisait des mouvements très suspicieux qui trahissaient son apparence irréprochable. Peu de temps après, des éléments de la Brigade de recherches ont rallié les lieux pour voir clair.

À la suite de vérifications et fouilles, il s’est avéré que le sac de l’inconnu contenait de la volaille vivante. C’était suffisant aux yeux des limiers pour interpeller H. Diallo et le conduire au commissariat de police, afin de l’interroger. Coincé, l’homme a soutenu mordicus que les poules et coqs qu’il avait dans son sac lui appartenaient. Il a détaillé qu’il était partait à Massala pour les vendre au marché. Ces explications étaient insuffisantes pour convaincre les policiers.

Longtemps dénoncé- Mais avant cette affaire, un autre cas de vol de bétail était pendant sans que les limiers ne puissent le démêler depuis un bon moment. L’interpellation de H. Diallo était donc une occasion pour eux de faire d’une pierre deux coups. En réalité, H. Diallo avait été dénoncé par des bergers d’un village voisin. Ces derniers avaient filé des informations au plaignant B. Diallo, à un moment où ce berger avait perdu des têtes de bœufs dans de conditions rocambolesques.

Mieux, les informateurs étaient formels sur le fait que c’est H. Diallo, accompagné d’un inconnu, qui conduisait environ une quarantaine de têtes de bœufs aux provenances douteuses. Ainsi pour appuyer les dénonciateurs de H. Diallo, le plaignant a précisé qu’ils (les villageois déjà éprouvés par les cas de vol d’animaux) avaient voulu chercher à clarifier la situation mais les suspect et leur complice avaient pris la fuite.

Suspect coopératif- Cuisiné, l’homme n’a pu apporter la moindre explication convaincante. D’où, au yeux des limiers, le bien fondé de la plainte le concernant. Mieux, pour ne pas faire traîner les choses, il a reconnu les faits. Il s’est d’ailleurs montré coopératif pour la suite. C’est ainsi qu’il a reconnu avoir rencontré son complice fugitif à la Maison centrale d’arrêt de Kolondiéba courant 2021. Ils auraient ensuite collaboré et ont muri l’idée de la mise en place d’une bande de voleurs de bétails.

Le suspect a ainsi détaillé la façon dont il a rencontré son complice, avec qui, il a élaboré une véritable stratégie de vol de bétail dans la localité et ses alentours. En fin de compte, H. Diallo n’avait aucune issue. Il a non seulement reconnu être l’auteur du vol de plus d’une quarantaine de têtes de bœufs, mais aussi de poules et coqs qu’il avait dans son sac, lorsqu’il a été aperçu à la gare routière avec ce butin. Le dossier de ce voleur d’un genre particulier a été transmis à la justice de paix à compétence étendue de Kolondiéba.

Tiedié DOUMBIA

