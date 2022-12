C’est à travers un communiqué, publié le dimanche 27 novembre 2022 que le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE a informé l’opinion nationale et internationale qu’une unité spéciale des Forces de sécurité est intervenue, à Missabougou non loin de l’Hôpital du Mali, pour libérer des otages ce même jour vers 17h30 . Aussi, que les membres du groupe de criminels et de narcotrafiquants qui les détenaient ont été appréhendés.

Selon ledit communiqué, cette opération menée sur la base de renseignements minutieusement exploitées, a permis de libérer 10 otages dont trois femmes et 6 enfants. Mais également d’arrêter 4 criminels dont 1 franco-sénégalais, deux français et un franco-malien. Le communiqué a souligné que depuis le 18 novembre, des membres d’une famille avaient été enlevés par ces preneurs d’otages moyennant soit, le payement d’une rançon de 900 millions de F CFA ou à défaut, donner des informations permettant de localiser la cocaïne récemment interceptée par les douanes maliennes. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rassuré que les enquêtes se poursuivront pour démanteler ce réseau criminel ainsi que les complices. Avant d’inviter la population de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Il les a également exhorté à collaborer d’avantage avec toutes les forces de Défense et de Sécurité.

Hadijatou Fily SISSOKO

