La gardienne de but de l’équipe de football féminine d’Iran est soupçonnée d’être un homme par les autorités jordaniennes.

Pour la première fois de son histoire, l’équipe de football féminine d’Iran s’est qualifiée pour la Coupe d’Asie, le 15 septembre dernier. Les Iraniennes ont battu l’équipe de Jordanie aux tirs au but grâce à deux arrêts décisifs de leur gardienne, Zohreh Koudaei.

Citant le site Daraj, le Courrier International dénonce les propos misogynes d’un commentateur sportif jordanien. “Il parlait d’elle au masculin à chaque fois qu’elle arrêtait un tir, allant même jusqu’à dire ‘Dieu craint le gardien de l’équipe d’Iran”, peut-on lire. Mais la Jordanie ne s’est pas arrêtée là.

Une enquête pour vérifier le sexe de la gardienne de but iranienne

Le 13 novembre dernier, le prince Ali ben Al-Hussein, fils du roi Abdallah de Jordanie, a rendu publique une lettre de la Fédération jordanienne de football (JFA). Datée du 5 novembre, elle est adressée à la Confédération asiatique de football (AFC). Dans cette lettre, l’AFC demande officiellement l’ouverture d’une enquête pour vérifier le sexe de la gardienne de but iranienne.

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX

— Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021