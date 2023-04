Kabala : Sékou Traoré brûle tous ses fétiches

Au dixième jour du mois sacré du Ramadan, Sékou Traoré s’est débarrassé de ses fétiches et a accepté volontairement se reconvertir à l’islam. L’histoire de ce féticheur qui dit avoir découvert la vérité après plusieurs décennies passées au service de l’animisme, est émouvante.

Le prophète Mohamed (PSL) lui serait apparu en songes, l’invitant à suivre sa voie. Lui qui se dépeint comme le fabricant reconnu et respecté au Mali de Kontôrô, lui qui ne s’était jamais prosterné, ouvre son cœur au Créateur et promet de ne jamais s’en écarter. « Aujourd’hui j’ai décidé de consacrer le reste de ma vie à l’islam et, je vais désormais évoquer le Prophète Muhammad PSL à travers mes prières. A partir d’aujourd’hui je vous promet que je vais contribuer à faire cesser l’adoration des fétiches en lieu et place d’Allahou SwT et, je le ferai, vous verrez le résultat bientôt, je vous le jure. Maintenant, mettez le feu à ces fétiches. Ces fétiches ne sont rien, mettez-les au feu et, ils vont brûler, ils ne sont rien par rapport à Allahou Soubhana Wat’Allah ».

En une poignée de minutes, un énorme brasier consume des fétiches empilés, devant des témoins très admiratifs de son geste, de son courage et de sa franchise. Au nombre desquels des imams dont Issa Sangaré qui a publié les images vidéos tournés sur place sur sa page Facebook. Mieux, Sékou Traoré envisage d’œuvrer pour l’islam par la grâce de Dieu et espèce que son acte soit suivi d’autres, parce qu’il a à présent la ferme conviction que l’idolâtrie ne mène qu’à Satan.

