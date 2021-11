Après avoir passé 43 ans derrière les barreaux pour triple meurtre, la condamnation d’un homme du Missouri a été annulée et il a été remis en liberté.

«Je ne suis pas nécessairement en colère. Je crois que j’ai créé plusieurs émotions que je n’ai pas encore partagées. La joie, le chagrin, la peur. J’essaye de comprendre comment les assembler». Ces mots ont été prononcés mardi par Kevin Strickland devant les journalistes, aux Etats-Unis. L’homme a tout juste été libéré de prison, après 43 ans derrière les barreaux. Plus tôt dans la journée, le juge James Welsh a annulé la condamnation de Kevin Strickland et ordonné sa libération immédiate du Western Missouri Correctional Center à Cameron. L’homme d’aujourd’hui 62 ans avait été condamné à 50 ans de prison pour triple meurtre, sans possibilité de remise en liberté conditionnelle, alors qu’il niait depuis le début toute implication dans ces crimes, rapporte CNN. L’audience visant à faire annuler sa peine a duré trois jours durant lesquels il a été montré qu’aucune preuve physique ne liait Kevin Strickland aux meurtres. Les deux autres hommes reconnus coupables de ces crimes ont également ajouté que le détenu n’était pas impliqué et le seul témoin oculaire de l’époque est revenu sur son récit il y a plusieurs années.

Les meurtres remontent à l’année 1978, lorsque quatre personnes qui se trouvaient dans une maison de Kansas City pour boire et fumer, ont été touchés par les balles de quatre hommes. Trois victimes de 22, 21 et 20, sont mortes et la quatrième, une jeune femme, a été blessée à la jambe et au bras. C’est elle qui a témoigné contre Kevin Strickland alors que ce dernier jurait qu’il était chez lui en train de regarder la télévision. Son premier procès s’est terminé sans qu’aucune décision ne puisse être prise, le seul juré noir demandant son acquittement. Lors de son deuxième procès, il a été reconnu coupable par un jury exclusivement blanc. Après sa condamnation, la femme blessée a expliqué avoir identifié la mauvaise personne sous la pression de la police. En 2009, elle a envoyé un message au Midwest Innocence Project, qui aide les personnes condamnées à tort. Elle est décédée à 57 ans, en 2015, de problèmes cardiaques.

“Je n’arrive toujours pas à y croire”

Kevin Strickland a dit avoir découvert la nouvelle de sa libération par le biais d’un reportage de dernière minute qui interrompu le feuilleton qu’il regardait. «Je n’arrive toujours pas à y croire. Je ne pensais pas que ce jour viendrait», a-t-il commenté. Kevin Strickland a ajouté qu’il souhaitait désormais s’impliquer dans la défense des condamnés à tort pour changer la légalisation. Une collecte de dons a été créée par le Midwest Innocence Project pour l’aider à recommencer sa vie. Ils notent que l’État du Missouri ne fournira aucune compensation pour le temps qu’il a passé en prison. «Aujourd’hui, il a 61 (désormais 62, ndlr) ans mais il était adolescent lorsqu’il est entré en prison. Sa mère est morte, ainsi que de nombreux autres membres de la famille. Il n’a pas d’antécédents de travail à proprement parler. Il n’y a pas de loi du Missouri pour indemniser une personne condamnée à tort pour un crime et plus tard déclarée innocente, sauf par le biais de l’ADN, et ce n’est pas le cas ici. M. Strickland a besoin d’un soutien financier pour subvenir à ses besoins essentiels à sa sortie de prison. M. Strickland a subi une atrocité inimaginable et personne ne l’a aidé. Aujourd’hui, il a besoin de votre aide», est-il écrit.

