Le mercredi 26 juin en début de matinée, sous un ciel nuageux et avec une brise fraîche à l’aube, des camions remplis de produits stupéfiants étaient alignés devant la Direction de l’Office Central des Stupéfiants (OCS). Les hommes de média, les responsables de l’OCS et les forces de sécurité ont pris la route vers Dio-Gare. Une commune située dans la localité de Kati à 41 km de Bamako, pour la destruction des produits stupéfiants dans le cadre de la Journée internationale contre l’abus et le trafic illicite de drogues.

Boum ! Boum ! Boum ! la foule prit peur devant l’importance de la tonalité du bruit de l’explosion de plus de soixante tonnes de produits stupéfiants détruits par le feu . Dans ces cargaisons de stupéfiants brûlés, il y’a 10 kg 820 g de cocaïne, 15 tonnes 632 kg 121 g de cannabis et ses dérivés, 2 864 doses de crack (dérivé de la cocaïne), 1 609 doses d’héroïne, ainsi que du tabac, des pipes, des accessoires pour chicha (36 tonnes 52 kg), du tramadol, du diazépam, des amphétamines, du Rivotril, de l’éphédrine (95 444 comprimés), des produits pharmaceutiques contrefaits (450,86 kg), 4 sachets de Kush, 450 comprimés d’ecstasy, 225 kg de cyanure, 4 cartons de cigarettes ‘’Marlboro’’, 10 cartouches de cigarettes ‘’Liberté’’ et 4 sacs de médicaments et autres stupéfiants d’une valeur marchande de plus de 10 milliards de FCFA.

Pour rappel, la commémoration de la journée internationale contre l’abus et le trafic des drogues fait suite à la résolution N° 42/112 de l’Assemblée Générale de l’organisation des Nations Unies adoptée en 1987, exprimant sa détermination à sensibiliser les populations partout dans le monde sur les dangers liés à la consommation de ces produits à travers des campagnes de sensibilisation. Le Mali à travers la Direction de l’Office Central des stupéfiants célèbre chaque année cette journée à travers des sensibilisations dans les Universités, dans les centres de formation militaires, dans les écoles sur les conséquences de la consommation et une cérémonie de destruction des produits saisis. Cette année, le thème national porte sur : « prévenir et réduire les risques liés à la consommation de substances illicites afin de ne pas laisser s’installer l’addiction ».

Selon le Directeur de l’OCS, le Colonel-major Fousseyni Keïta, ces produits ont été saisis entre 2023 à ce jour. Qu’ils proviennent de quatre antennes à savoir : les antennes de Bamako rive droite, gauche, la Cellule Aéroportuaire anti trafic (CAAT) et celle de Koulikoro. C’est pourquoi, dit-il, 543 individus ont été interpellés dont 534 maliens et 11 étrangers, 701 mises en cause dont 201 consommateurs et 224 vendeurs. De même, 158 présumés suspects sont activement recherchés sur les 701 personnes mises en cause. « La prévention est une exhortation à l’écoute permanente des enfants dans nos maisons, dans nos écoles ou d’autres centres de formation pour une société affranchie de l’abus des drogues. La consommation des drogues engendre des conséquences incalculables en milieu juvénile, elle annihile les performances scolaires, conduit à la déperdition, dépravation des mœurs et compromet les chances de réussite pour les jeunes et les élèves qui en sont victimes » a-t-il martelé.

En guise d’appel, le colonel-major Keïta a invité le peuple malien à faire sien ce combat en permanence, car l’implication de tous dans la lutte contre ce fléau constitue le meilleur gage de réussite.

Par Fatoumata Coulibaly

