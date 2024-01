OCS : Plus de deux tonnes de produits prohibés saisies à Bougouni et Kita

Dans le cadre de la lutte contre la consommation et la distribution des substances prohibées, les antennes régionales de Bougouni et Kita de l’Office central des stupéfiants (OCS) ont procédé à d’importantes saisies de produits pharmaceutiques et de psychotropes.

Selon nos sources, suite à l’exploitation d’une dénonciation relative à la présence d’un grand distributeur de produits prohibés, le chef d’antenne de l’OCS de Bougouni, le commissaire de police Danséni Koné et ses hommes ont procédé, le vendredi 5 janvier 2024, à l’arrestation de suspect dans un hôtel de Bougouni. Ainsi, une perquisition dudit hôtel a permis de découvrir dans une chambre 20 paquets de Tramadol 225 mg soit 2000 comprimés. Après, cette découverte, le gérant a été aussitôt interpellé et été présenté au procureur du Tribunal de grande instance de Bougouni pour trafic de stupéfiants. L’enquête est en cours pour déterminer les autres complices du suspect.

Toujours selon nos sources, dans la même dynamique, le chef d’antenne de l’OCS de Kita, le lieutenant-colonel Moumine Bengaly et ses éléments ont exploité une information qui a permis la découverte d’un grand dépôt de produits pharmaceutiques contrefaits et l’arrestation d’un suspect. C’était au cours d’une opération appuyée par les éléments du commissariat de police de Kita. Le poids total des produits saisis est estimé à plus 2 tonnes pour une valeur marchande de plus de 10 millions de F CFA.

Notons que ceux-ci sont composés entre autres de : 150 ampoules Diazépam injectables, 260 flacons de Prométhazine solution buvables, 2000 comprimés Prométhazine, 115 cartons de produits pharmaceutiques contrefaits tout genre composés, entre autres, de sérums glucosés, sérums salés, perfuseurs, cathéters, Arthesum injectables, Amoxicilline injectables, Ampicilline injectables, Gentamycine injectables, Ceftriaxone fort injectables, Ocytocine injectables, vitamine B12 injectables, Artémether injectables, metoclopramides injectables, quinines injectables, furosémides injectables seringues 10 cc, 5 cc, nystatine, teste rapide para malaria, sulfate de fermetronidazols comprimes, quin-zen injectables. Boubacar Païtao

