Opération ‘’Tourbillon’’ ou ‘’Founou Founou’’du 3ème Arrondissement : La baronne de la Drogue ‘’Merma’’ et sa bande immobilisées !

Par son nom initial, F.K alias ‘’Merma’’, est une baronne de la drogue connue à Bagadadji en Commune II du district de Bamako. Car évoluant dans ce milieu depuis des années. Suite à de multiples dénonciations des habitants de son quartier relatives à son statut de vendeuse de produits stupéfiants dans sa belle-famille, Merma et ses complices, à savoir A.T dite ‘’Fantis’’, B.C alias ‘’Wesh’’ (cousin de l’artiste Adji One Centhiago), S.D surnommé ‘’Sy’’ et A.S appelé ‘’Toche’’ ont été interpellés le samedi 31 juillet dernier par le Commissariat du 3ème Arrondissement. Ainsi, ils ont été placés sous mandat de dépôt le 2 Août passé.

Pour rappel, l’opération Tourbillon ‘’Founou Founou’’ est initiée par le Commissaire principal du commissariat du 3ème Arrondissement, Sadio dit Konon Tomoda dépuis des mois maintenant. Bien réfléchie et savamment mise en œuvre, elle a permis, à mi-chemin déjà, de lutter contre la détention, la consommation et la vente de produits illicites et stupéfiants en commune II du district de Bamako et environs. Une opération qui ne finit pas de faire des résultats salutaires. C’est dans ce cadre que les éléments de la Brigade de Recherches (BR) du 3ème Arrondissement ont réussi à mettre le grappin sur une baronne de la camorra de Bagadadji, nommée Merma et ses compères à Bagadadji où ils résident, le 31 juillet 2021.

En effet, le 30 juillet dernier, c’est l’une des acolytes de ‘’Merma’’, notamment Fantis qui fut appréhendée avec une quantité considérable de produits stupéfiants après son achat chez sa fournisseuse (F.K ‘’Merma’’). En plus des dénonciations à l’encontre de cette mère de famille, elle, S.D ‘’Sy’’, A.S ‘’Toche’’ qui sont ses fils adoptifs et B.C ‘’Wesh’’ (le cousin d’Adji One Centhiago) furent arrêtés à leur tour. A noter que bien avant son appréhension, Merma a été mise en garde par le compol Tomoda de cesser son affaire malsaine. Mais comme un conseil tombé dans les oreilles d’une sourde-muette, la trafiquante n’a point arrêté sa vente de drogue. Finalement, elle est tombée dans les filets du Compol Tomoda le 31 juillet dernier.

Comme l’alibi en justifiant son business, F.K dira que son mari est parti en aventure depuis un bon moment et ne subvenait plus aux besoins de la famille. Qu’afin de subvenir aux besoins de la famille, elle vend des drogues en se ravitaillant chez son beau-frère qui est un vendeur de drogue que tout le quartier de Bagadadji connait. Concernant ses fils adoptifs que sont S.D ‘’Sy’’ et A.S ‘’Toche’’, elle avoue que ce sont ses voisins qu’elle a accepté d’héberger après le décès de leur grand-mère. « Je suis ainsi devenue leur hôte et leurs charges quotidiennes pèsent sur moi. C’est pourquoi j’ai jugé utile de les enrôler dans la vente de drogues » a-t-elle affirmé.

Quant au cousin du rappeur Adji One, B.C dit ‘’Wesh’’, il affirme se trouver sur les lieux pour l’achat de la drogue appelée ‘’Cailloux’’ pour l’artiste qui l’avait commissionné. Peut-on dire qu’après deux tours au trou, le rappeur Adji One Cantiago a envoyé son cousin à la MCA ?

Par conséquent, après leur présentation au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de la Commune II du district de Bamako, F.K dite Merma, A.T alias Fantis et S.D surnommé Sy (mineur) ont été transférés au Centre de Détention et d’Insertion Sociale pour Mineurs et Femmes de Bollé ; et Wesh et Toch à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako Coura (MCA).

L’opération ‘’Tourbillon ou Founou Founou’’, continue sa marche !

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :