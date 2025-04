Sénou : Des faussaires de billets de banque interpellés

Par des techniques dont ils détenaient les secrets, ils donnaient l’impression a leurs victimes qu’ils avaient la possibilité de multiplier les billets de banque. En réalité il n’en était rien

Les officiers de police à la tête du commissariat de police de Sénou, en Commune VI du District de Bamako, sont décidés à assainir le secteur qui relève de leur autorité du point de vue sécuritaire. Il s’agit du divisionnaire Hamidou Diakité et son adjoint, commissaire de police Lassine Keita. Les éléments de ce duo viennent récemment de mettre un réseau de fabricants de faux billets de banque hors d’état de nuire. Nous désignerons les mis en cause par leurs initiales F.E, K.E.D, et B.B. Ces trois individus de nationalité étrangère sont tout simplement suspectés de détention de faux billets de banque.

Pour mettre la main sur ce groupe d’individus relativement bien organisé, les limiers ont usé de professionnalisme en misant surtout sur le renseignement. Les enquêteurs ont recoupé et exploité les bribes d’informations qu’ils avaient en leur possession avant d’en arriver à la conclusion que le trio formait un véritable réseau international de faussaires.

Nantis de ces renseignements ne souffrant d’aucun doute, des éléments du commissariat de police sus cité localisèrent un premier suspect à Baco-Djicoroni Golf, en Commune V du District de Bamako. L’homme fut coincé sur place avant d’être interpellé sans difficulté. Dans la foulée, les policiers procédèrent à une fouille minutieuse de sa maison et sont tombés sur un coffre-fort dissimulé sous un sac en plastique.

Ils y trouvèrent une importante quantité de billets noirs que le suspect lui-même a estimé à environ un (01) milliard de dollar US. Le faussaire est très rapidement conduit dans les locaux des policiers pour y être auditionné. Son interrogatoire a conduit les enquêteurs sur la piste de deux de ses complices résidant à Faladjiè et à Yirimadio en Commune VI.

Les enquêtes ont permis de comprendre que les suspects usaient de mode opératoire classique en la matière. Ainsi, ils découpaient des feuilles vierges de format A4 aux dimensions des vrais billets de banque de 10.000 et 5.000 Fcfa. Puis, ils les noircissaient avec un colorant lavable. Et, à intervalles réguliers, ils inséraient de vrais billets de banque dans les « fausses liasses », qu’ils nettoyaient avec un produit chimique. Cela donnait l’impression à leurs victimes (généralement des commerçants ou entrepreneurs aisés) qu’ils ont le pouvoir de multiplier l’argent, alors qu’il n’en est rien si ce n’est de l’escroquerie pure et simple. Cela était d’autant plus clair qu’après tout, les escrocs disparaissaient dans la nature sans laisser la moindre trace.

Selon nos sources à la police, avec cette technique, ils ont fait de nombreuses victimes. Des victimes qui ont incontestablement laissé plusieurs dizaines de millions de Fcfa dans la nasse. Comme les mis en cause n’ont rien nié durant leurs interrogatoires, les preuves étaient suffisantes pour les envoyer croupir derrière les barreaux. Ils ont été aussitôt présentés au procureur du Tribunal de grande instance de la Commune VI.

Le chef du commissariat de police de Sénou a salué le travail de ses hommes et les a encouragés à redoubler d’efforts. Une occasion pour l’officier de police de lancer un appel à la population afin de renforcer la collaboration avec les forces de sécurité en signalant tout comportement suspect, dans le but de lutter efficacement contre toutes formes de criminalité.

Tamba CAMARA

