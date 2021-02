Dans la journée du 18 janvier 2021, une bande de criminels constitutes de 9 personnes dont 2 jeunes filles a été interpellée par la brigade territoriale de Sénou. Cette arrestation intervient après l’écho de la disparition de 5 personnes constatées sur le site d’orpaillage de Touréla. En premier lieu, quatre personnes ont été arrêtées et ont avoué leur forfait.

Selon le Commandant de la Brigade territoriale de la gendarmerie de Sénou, le sous-lieutenant Moussa Touré, depuis un certain temps la disparition de personnes est constatée sur ce site, une localité située à 47 Km de Sénou. C’est à la suite de la disparition d’un homme en mi-janvier que les recherches ont été approfondies et ont abouti à l’arrestation de 4 personnes. Ces malfrats, bandits de grand chemin ont avoué l’assassinat et ont dénoncé les 5 autres complices. Cette arrestation a été possible grâce à la collaboration de la population de Touréla.

Le Commandant de la Compagnie territoriale de la gendarmerie de la rive droite de Bamako, le capitaine Mady-Oulé Dembélé a appelé les populations à faire confiance aux Forces de sécurité et à les aider davantage à travers des informations fiables. Il les a enfin exhortées à soutenir les forces de l’ordre dans le cadre de la police de proximité qui est une participation des citoyens à leur propre sécurité.

Source: DIRPA

