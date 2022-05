L’INSTAT( institut national de la statistique) réalise du 02 juin au 1er juillet 2022 , le dénombrement général du 5ème recensement général de la population et l’habitat (RGPH5). Pour ce besoin les agents recenseurs reçoivent une formation pour bien mener ce travail . Le 9 mai 2022, le directeur de l’INSAT, le Dr Arouna Souané a s’est rendu sur les sites de formation pour encourager les futurs agents recenseurs .

Pour la réalisation du RGPH5, les agents recenseurs suivent une série de formation avant d’être déployés sur le terrain, ces travaux se déroulent respectivement du 5 au 25 mai et du 28 mai au 1er juin 2022. Les agents en formation sont au nombre de 34155 personnes sur l’ensemble du territoire national. Et ils sont regroupés par pôle de formation installé dans certains chefs-lieux de commune du pays et encadrés par 866 contrôleurs ( 595 contrôleurs TIC et 271 contrôleurs PAPI). A Bamako, ils sont 5248 agents repartis dans une dizaine de centres de formation dans les six communes du district. Soucieux de la bonne réussite et du bon déroulement des opérations sur le terrain qui dépendent des agents recenseurs, le DG de l’INSTAT, le Dr Arouna Souané a tenu à aller féliciter et encourager les agents en formation . A l’occasion, Monsieur le directeur a rappelé l’importance de statistiques fiables pour les programmes de planification et de programmation de développement du pays. Pour ensuite inciter sur la nécessité de doter ces agents de connaissance théorique et pratique idoines en la matière. D’autre part le Dr Souané indique les agents recenseurs doivent être suffisamment outillés à la hauteur de souhait sur les concepts et la manipulation de l’outil informatique afin de bien mener leur mission de terrain. La visite a également été opportune pour le directeur de l’INSAT de détailler aux agents leur mode de traitement pendant la période d’exécution de leur tâche.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

