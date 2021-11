Le projet “L’Emploi des Jeunes crée des Opportunités ici, au Mali ” (EJOM) a organisé un atelier bilan national le 23 novembre 2021 à Azalai hôtel Salam de Bamako. L’évènement était placé sous la haute présidence du Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, M. Bakary Doumbia en présence du Représentant de la Délégation de l’Union européenne.

Dans son discours d’ouverture, le Ministre a exprimé la gratitude du Gouvernement au Bailleur de fonds pour la constance de sa contribution aux efforts du gouvernement. En outre, il a félicité les équipes de la SNV, de WASTE, d’ICCO et de l’APEJ pour leur professionnalisme dans la conduite de ce projet dont la finalité est de soutenir les jeunes pour transformer des opportunités offertes en des emplois décents et durables.

Cet atelier a été l’occasion de présenter les résultats obtenus par le projet en comparaison aux résultats attendus ainsi que les leçons tirées de sa mise en œuvre du projet. Au cours des quatre années d’intervention, le projet a atteint avec satisfaction l’ensemble de ses indicateurs dont, la formation en compétence de vie, en entreprenariat et en compétences techniques de 8632 jeunes, des subventions accordées à 8602 jeunes, 400 Petites et Moyennes Entreprises ont été créés et ou soutenues à travers un fond de financement en cascade tandis que 20 fermes ont été aménagées au profit de 600 jeunes. Le projet a contribué à la création des opportunités d’emploi à travers la création de 11512 emplois permanents et 7148 emplois temporaires.

Ont pris part à cet atelier, les représentants des structures ci-après : Ministère de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (qui en assure la présidence), Ministère des Maliens établis à l’extérieur et de l’intégration africaine, Délégation Générale des Maliens à l’Extérieur, Délégation de l’Union Européenne, SNV (chef de file du consortium), APEJ, ICCO Coopération, WASTE (membres du consortium de mise en œuvre) et Conseil National de la Jeunesse et l’ensemble des partenaires ayant pris part à la mise en œuvre du projet.

Le projet EJOM a été financé principalement par l’Union européenne à travers le Fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique à hauteur de vingt millions d’euros (soit plus de treize milliards FCFA) avec le soutien du Gouvernement et l’Ambassade des Pays-Bas au Mali à travers respectivement l’APEJ et la SNV. L’objectif du projet a été de contribuer au développement économique et à la stabilité sociale dans les zones d’intervention du projet à travers la création des opportunités d’emploi pour les jeunes de 18 à 40 ans.

Le projet est intervenu dans les régions de Gao, Kayes, Koulikoro et le District de Bamako. Les activités ont démarré en juin 2017 et prendront fin le 31 décembre 2021.

A la fin des travaux de l’atelier, place a été faite à la remise des prix du concours pour la meilleure des 20 fermes horticoles du projet EJOM. Selon les membres du jury ,les critères d’évaluation retenues pour le concours étaient : la situation actuelle de la Coopérative ; la situation actuelle de la ferme ; l’exploitation ; le partenariat , le directeur technique ; la visite des fermes et entretien avec les membres sur une notation sur 100 points et ce qui a donné les résultats suivantes :

1ère: Ferme Direy Ben de Berrah, (Gao) avec 87,13 points remporte 5 millions FCFA

2ème: Ferme Dagakane de Dampa-Diarisso, (Kayes), 78,88 points remporte 3 millions FCFA

3ème : Ferme Nako Sabugnuman de Kola, (Koulikoro), 77,93 points remporte 2 millions FCFA

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

