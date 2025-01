Du 15 au 17 janvier 2025, à son siège situé à Hamdallaye ACI 2000, la Fondation Tuwindi a réuni plus d’une dizaine de journalistes pour un atelier de formation. La session visait à renforcer leurs compétences dans trois domaines – clés du journalisme : le data journalisme, le fact checking et le journalisme d’investigation.

L’objectif principal de cet atelier de formation était d’outiller les journalistes pour mieux appréhender les enjeux des droits humains, tout en leur permettant de développer des compétences essentielles pour lutter contre la désinformation et réaliser des enquêtes approfondies. Animé par Tidiani Togola, co-fondateur de Tuwindi et Alexis Kalambry, expert en communication, l’atelier a proposé un programme riche et interactif.

Les participants ont bénéficié d’une formation sur des outils et des techniques avancées, leur permettant d’identifier et vérifier les fausses informations, exploiter efficacement les données pour enrichir leurs reportages, apprendre à mener des investigations journalistiques rigoureuses et éthiques. «En tant que journalistes, nous avons la responsabilité de donner des informations fiables à nos publics. Cette formation nous a offert des compétences pratiques et des outils modernes pour relever ce défi», ont confié certains participants.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts constants de Tuwindi pour promouvoir un journalisme responsable axé sur la défense des droits humains. Grâce à ce type de formations, Tuwindi espère contribuer à élever le niveau des journalistes afin de renforcer la confiance du public envers les médias. La fin de cette formation a été sanctionnée par des propositions de sujets d’enquêtes, dont les meilleurs seront choisis et accompagnés par Tuwindi pour leur faisabilité.

Rokia Coulibaly

