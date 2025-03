Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga a présidé ce vendredi, la cérémonie d’engagement des 2500 jeunes diplômés admis récemment dans le programme de stage de formation professionnelle de l’Apej.

Le ministre Oumou Sall Seck a souligné dans son intervention que 15 021 jeunes diplômés maliens ont fait acte de candidature au niveau de l’Apej entre le 17 et le 22 février dernier. Le programme permettra de placer en stage 2500 jeunes diplômés en quête d’une première opportunité professionnelle. Sur les 15 021 postulants, 54,78 % sont des femmes.

62 % des dossiers retenus sont des femmes. 6,40 % des stagiaires retenus ont le Cap, contre 28,24 % pour le BT, 9,52 % pour le DUT, 52,84 % pour la maîtrise et la licence et 2,96 % pour le DEA et le doctorat. La sélection opérée a attribué 1368 jeunes aux structures d’accueil du district de Bamako, soit 55 % contre 123 pour Ségou (4,82 %) et 0,72 % pour Taoudéni avec 18 postes de stagiaires retenus.

Les jeunes ont prêté serment sur la formule lue par le directeur général de l’Apej, Mamadou Ba, et ont présenté le fanion aux autorités. Au nom des structures d’accueil, les responsables des organisations consulaires et faitières partenaires ont paraphé la convention de placement des stagiaires en prenant l’engagement de veiller à leur encadrement et à leur suivi tout en leur inculquant les valeurs citoyennes et du travail au sein des services publics et des entreprises.

Le programme de stage de formation professionnelle, auparavant appelé “Volontariat de l’Apej”, a bénéficié depuis 2004 à 53 236 jeunes diplômés maliens dont une majorité de femmes pour un coût de 13 milliards de F CFA environ financés par le budget national et entièrement versés sous forme d’allocations de déplacement, de restauration et de sécurité sociale. Parallèlement, l’Apej a placé 12 779 jeunes diplômés en stage de qualification dans les entreprises privées.

Selon une récente évaluation de l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (Onef), 73,60 % des stagiaires ont obtenu un emploi et 3,10 % un programme supplémentaire de formation. 82,70 % des structures d’accueil ont effectivement besoin de ces stagiaires pour améliorer leur performance et le profil des bénéficiaires est essentiellement composé des détenteurs de la licence et de la maîtrise, soit 49,02 %.

