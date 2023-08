De la parole à l’acte la nouvelle Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle lors de sa prise de contact avec les différents services régionaux de son département en vidéoconférence, elle avait dit à ses collaborateurs l’une de ses priorités sont la promotion de l’emploi, de l’insertion et de la formation professionnelle. C’est en cela que Mme Bagayoko Aminata Traore a effectué une visite de prise de contact aux centres de formation professionnelle (CFP) de Sénou et de Missabougou, ce lundi 31 juillet 2023. Au cours des échanges, les directeurs généraux des CFP ont présenté leurs centres et ont fait cas des difficultés.

De part et d’autre, celles-ci rapportent au manque et la vétusté des équipements dans certaines filières, à la dégradation de certaines infrastructures, à la non-adaptation de certains curricula de main d’œuvres. Cependant, la mise en place d’unités mobiles de formation et la digitalisation de la formation sont des actions en cours en terme d’innovation. Il est à noter que de 2005 à 2022, le CFP de Missabougou a formé 3 292 apprenants. Quant au Centre de Sénou le nombre d’apprenants formés est de 528 sur la période 2021 – 2023.

Au CFP de Sénou, Madame Bagayoko Aminata a profité de l’occasion pour remettre des attestations de fin de formation aux apprenants de la première cohorte du centre dont ils sont au nombre de 65. En outre, dans les deux CFP, le Ministre a fait un tour dans les ateliers. « J’ai été émerveillée par le courage et l’engagement des jeunes filles dans des filières réservées normalement aux hommes » a-t-elle indiqué.

Dans son intervention, Madame le Ministre a insisté sur la communication, l’initiation d’activités annexes et l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation de ressources pour rendre performant les centres.

A la fin de la visite dans les deux centres de formations professionnelles, Mme la Ministre a accepté nous accorder une interview, « Successivement, j’ai effectué une visite de prise de contact aux centres de formation professionnelle (CFP) de Sénou et de Missabougou ce lundi 31 juillet 2023. Au cours des échanges, les directeurs généraux des CFP m’ont présenté leurs centres et ont fait cas des difficultés. De part et d’autre, celles-ci rapportent au manque et la vétusté des équipements dans certaines filières, à la dégradation de certaines infrastructures, à la non-adaptation de certains curricula de main d’œuvre. Cependant, la mise en place d’unités mobiles de formation et la digitalisation de la formation sont des actions en cours en termes d’innovation. Au CFP de Sénou, j’ai remis des attestations de fin de formation aux apprenants de la première promotion. En outre, dans les deux CFP, j’ai fait un tour dans les ateliers. De cette visite, j’ai été émerveillée par le courage et l’engagement des jeunes filles dans des filières réservées normalement aux hommes. Enfin, j’ai instruit aux responsables des deux CFP, de mettre l’accent sur la qualité de la formation des apprenants et surtout des formateurs. La formation professionnelle demeure une réponse concrète à la problématique de l’emploi et la réduction de la pauvreté »

Enfin, le Ministre a instruit aux responsables des deux CFP, de mettre l’accent sur la qualité de la formation des apprenants et surtout des formateurs. La formation professionnelle demeure une réponse concrète à la problématique de l’emploi et la réduction de la pauvreté.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :