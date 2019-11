C’était dans l’après-midi du mardi 29 Octobre. L’ANPE et sa tutelle s’étaient transportées à Niamakoro, dans le cadre d’une visite au Centre de formation technique et professionnelle en optique dirigé par Monsieur Mahamadou Diallo.

Pour l’occasion c’est le Secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle qui a conduit la délégation. Accompagné du Directeur général de l’ANPE Ibrahim Ag Nock, ils ont été reçus par le maître des lieux pour passer en revue le Centre de formation technique et professionnelle en optique (CFTPO) fut effectuée dans la foulée.

L’école basée à Niamakoro entretient avec l’ANPE un partenariat dont une soixantaine de ses ressortissants ont déjà bénéficié. Les autorités en charge de l’emploi tenaient donc à s’assurer du bon fonctionnement du centre ainsi que de l’assiduité des apprenants en optique. Drissa Guindo, qui représentait le ministre, en a profité pour encourager le métier de l’optique après avoir inspecté les deux salles et le laboratoire.

Très satisfait du passage des visiteurs, le DG Diallo a magnifié et salué le soutien du maire et du chef de quartiers venus partager le moment, avant d’indiquer que le CFTPO et l’ANPE sont liés par le souci de l’Emploi. Des bacheliers comme des détenteurs du DEF constituent les apprenants du CFTPO, un centre également spécialité dans la fabrication et le montage des lunettes au Mali, a indiqué son directeur.

À la fin de visite, le Secrétaire général Drissa Guindo a réitéré l’engagement du ministère auprès du CFTPO et annoncé un Partenariat-Public – Privé en perspective qui fera l’affaire du complexe spécialisé en optique.

