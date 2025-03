Stage de formation professionnelle : Les 2.500 stagiaires prêtent serment

La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga qui a instruit l’ensemble des services d’accueil de veiller au strict respect de la charte de stage

Les 2.500 jeunes diplômés, dont 1.550 femmes bénéficiaires, du 14è contingent du programme de stage de formation professionnelle ont prêté serment, vendredi dernier. Ce nouveau contingent des stagiaires de l’Apej était un engagement que le Président de la Transition, le Général d’Armée Assimi Goïta, avait pris le 13 janvier dernier à la faveur de la remise d’un chèque géant de 1,13 milliard de Fcfa au contingent sortant.

Cette cérémonie d’engagement qui a eu lieu au Centre international de conférences de Bamako (CICB) était présidée par le Premier ministre, le Général de division Abdoulaye Maïga. C’était en présence des membres du gouvernement dont la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Oumou Sall Seck, du chef de file des partenaires du programme, Boubacar Tandia et du directeur g

énéral de l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (Apej), Mamadou Ba.

Au total, 15.021 diplômés maliens ont postulé au présent programme de stage de 12 mois, dont 8.230 femmes et 6.791 hommes. Après vérification des dossiers, 2.089 candidatures ont été invalidées pour non-respect des critères (limite d’âge, pièces requises). 6,40% des bénéficiaires sont détenteurs du Certificat d

’aptitude professionnel (Cap), 28,24% de brevet de technicien (BT), 9,52% du diplôme universitaire de technologie (DUT).

Les diplômés de Licence et de Maîtrise représentent 52,84% tandis que ceux du Diplôme d’études approfondies (DEA) et du Doctorat sont 2,96%. Ainsi, 1.368 stagiaires seront affectés aux structures d’accueil du District de Bamako (55.9%), contre 123 à Ségou (4.82.9%) et 18 stagiaires pour Taoudéni (0,729). Au nom des bénéficiaires, le porte-parole du 14è contingent des stagiaires de l’Apej, Mamadou Doumbia, en présentant le fanion au Premier ministre, a assuré que le présent stage s’effectuera avec ponctualité et rigueur.

Selon la ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, compte tenu du caractère transversal des questions d’emploi, cette problématique constitue une priorité nationale portée quotidiennement par le Président de la Transition. «Le Programme de stage de formation professionnelle, anciennement appelé volontariat de l’Apej, a permis depuis 2004

à 53.236 jeunes diplômés maliens, majoritairement des femmes, de bénéficier d’une première expérience professionnelle. Ce programme a mobilisé 13 milliards de Fcfa issus du budget national.

Entièrement investis sous forme d’allocations de déplacement, de restauration et de sécurité sociale», a rappelé Mme Oumou Sall Seck. Et en parallèle, 12.779 jeunes diplômés ont été placés en stage de qualification dans des entreprises privées, selon la ministre. De son analyse, l’impact des stages de l’Apej est avéré. En effet, une récente étude d’évaluation menée par l’Observatoire national de l’emploi et de la formation (Onef) révèle que 73,6 % des stagiaires ont décroché un emploi et 3,1 % ont poursuivi une formation complémentaire. De plus, 82,7% des structures d’accueil reconnaissent avoir besoin de ces stagiaires pour améliorer leur performance.

Intervenant pour la circonstance, le Chef du gouvernement a félicité la ministre Mme Oumou Sall Seck ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués pour avoir œuvré aux côtés du Chef de l’État à la concrétisation de cette promesse. «La jeunesse est au cœur des priorités de la Transition. Tous les axes stratégiques de l’action gouvernementale ont un impact direct sur la formation, l’épanouissement et la comp

étitivité des jeunes. Vous êtes la force d’attraction de notre nation. Vous représentez non seulement l’avenir, mais aussi le présent», a lancé le Général de division Abdoulaye Maïga.

Pour lui, c’est à la jeunesse qu’il revient de transformer le potentiel et les opportunités de notre pays en richesse économique. Cela pour améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. À cet égard, le Premier ministre a invité les membres du gouvernement à examiner avec la plus grande attention les préoccupations des jeunes. Il a exhorté les jeunes bénéficiaires à servir le pays avec rigueur, dévouement et patriotisme.

Dans l’esprit du «Mali Kura», le Général de division Abdoulaye Maïga a instruit l’ensemble des services d’accueil de veiller au strict respect de la charte de stage, notamment avec un encadrement exemplaire, une promotion de qualité et un suivi rigoureux pouvant aboutir à une insertion professionnelle.

Babba COULIBALY

