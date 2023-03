Traite des personnes et trafic illicite des migrants : L’ONUDC renforce les médias

Dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) a initié les 6 ,7 et 8 mars 2023 à l’hôtel ONOMO, un atelier de formation au profit des médias.

Organisé dans le cadre du Projet PROMIS (Protection des migrants) qui est une initiative conjointement mise en œuvre par l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime et le Haut –commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le présent atelier a réuni une trentaine d’hommes de médias de Bamako et des régions ( Kayes, Gao, Tombouctou, Ségou ..).

Durant ces trois jours, les professionnels des médias sous l’expertise des facilitateurs, sont amenés à mieux comprendre les notions et concepts de Traitre de personne et trafic illicite de migrants tels définis par les Protocoles des Nations Unies, et les textes nationaux. Ainsi renforcés, ils pourront contribuer à prévenir et combattre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants ; mieux prendre en compte les questions de genre dans les traitements des informations etc. En effet, comme indiqué par le Chef de bureau programme de l’ONUDC au Mali, Antoine Misset , les médias et la société civile ont un important rôle à jouer dans cette lutte. Les médias peuvent amener les populations à mieux comprendre le côté dramatique de la question, changer de perception pour comprendre que la traite et le trafic ne sont en réalité que des crimes. La coordinatrice régionale de Programme ONUDC Dakar a également dans le même sens tout comme le représentant de la Maison de la Presse, Daouda Konaté. Tout en félicitant l’Office pour son initiative, a signifié la grande joie de la faîtière de la presse à s’associer à cette activité dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

