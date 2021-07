Attaque contre un chantier du COVEC et ATTM : Deux Mauritaniens et trois chinois enlevés au Mali

Nous apprenons d’une source diplomatique et sécuritaire que les Groupes Armés Terroristes ont détruit, ce samedi 17 juillet 2021 aux environs de 17h30, des matériels de l’entreprise COVEC et ATTM situé à 55 km de Kwala dans le cercle de Nara.

Cette attaque fait un bilan matériel de : 01 grue, 09 bennes, 03 chargeurs, 05 citernes, 01 compacteur, 03 gradeurs, 01 bull et 01 citerne à goudron brûlés par les assaillants. 05 Pick-up des entreprises ont été emportés.

L’attaque armée contre le chantier de travaux publics menée en ce samedi entre les villes de Kwala et de Nara en territoire malien, par des hommes armés non identifiés, a abouti aussi à l’enlèvement de deux Mauritaniens et de trois Chinois dont les hautes autorités mauritaniennes ont déjà pris l’affaire très au sérieux et la suive de très près.

Pour rappel, un chantier de travaux publics entre la ville de Kwala et celle de Nara en territoire malien est co-encadré par ATTM et une société chinoise.

De sources sécuritaires, des poursuites sont engagées contre les assaillants par les FAMa en poste à MOURDIAH et Kwala. Il est à signaler que ledit site est un lieu de transit des entreprises, sécurisé par une société privée de gardiennage.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

