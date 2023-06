Dans la nuit du jeudi 1er au vendredi 2 juin vers 1h du matin, le Commissariat de Police de Bla a fait l’objet d’une attaque commis par des individus armés non identifiés. Avec promptitude et professionnalisme, les Hommes du Commissaire Principal Sékou Dembélé ont riposté l’assaut occasionnant ainsi la blessure légère d’un policier, le véhicule et une moto du Commissariat endommagés, des armes et munitions abandonnées par les assaillants et un homme armé blessé, ensuite emporté par ses acolytes.

Pendant plusieurs minutes, les agresseurs et les éléments du Commissariat de Police de Bla s’échangeaient des tirs. Ainsi, la nouvelle faisait le tour des réseaux sociaux, selon laquelle, le Poste de Police de Bla venait d’être la cible d’une attaque des bandits armés, assurément des jihadistes.

En effet, selon notre source à Bla, les éléments dudit Commissariat ont vigoureusement repoussé cette attaque et la trace de sang des assaillants et l’abandon de leurs armes à feu et minutions en sont la preuve irréfutable de cette assertion. Après un long moment d’échange de feu, les terroristes ont pris la poudre d’escampette pour se diriger vers leur véhicule. Ce, avec un des leurs éléments, grièvement blessé, qu’ils ont réussi à transporter à la sauvette.

Côté bilan, on parle d’endommagement d’un véhicule et une moto de la Police en plus des autres dégâts matériels constatés dans les locaux de ladite unité policière. Aussitôt, soit la matinée du vendredi 2 juin, le Gouverneur de la région de Ségou, l’Inspecteur Général de Police Alassane Traoré accompagné du Directeur Régional de la Police de Ségou, le Commissaire Divisionnaire Abdoulaye Coulibaly se sont rendus sur les lieux pour apporter leur soutien au Commissaire Principal Sékou Dembélé et ses Hommes tout en les félicitant pour leurs actes de bravoure, sans manquer de les inviter à plus de vigilance. Avec un tel bilan à la suite d’une attaque, on peut affirmer qu’il y a eu plus de peur que de mal. Qu’Allah protège le Mali !

Par Mariam Sissoko

