Axe Kayes-Bamako : Une attaque terroriste contre un convoi fait 5 morts et des dégâts matériels

La route nationale un (RN1) a été endeuillée ce matin 28 septembre. Selon un poste des forces armées maliennes sur Facebook, c’est une attaque terroriste qui a visé le convoi d’une entreprise minière sécurisée par les FAMAs entre les localités Sebabougou et Kawla situées à 188 Km de Bamako. Le post fait état de morts sans préciser l’identité des victimes, quatre blessés et 11 porte-chars brûlés. D’autres sources qui ont relayé cette information corroborent le contenu du message de l’armée et ajoutent que deux véhicules de la Gendarmerie nationale emportés avec tous leurs contenus. Sur les réseaux sociaux, des vidéos amateurs des témoins de cette scène horrible montrent des porte-chars brûlés alignés au bord de cette route nationale. Au moment où nous mettions en ligne, une patrouille militaire composée des forces spéciales anti-terroristes de la gendarmerie a été dépêchée sur les lieux pour une opération de ratissage. Le trafic sur le trajet Bamako-Kayes est largement interrompu. Les centaines de camions et des bus de transports communs qui empruntent quotidiennement ce trajet chaque jour sont présentement tous immobilisés. .

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :