Ce sont au total 2830 accidents corporels qui ont été constatés ayant occasionné 158 pertes en vie humaine et 3614 blessés en 2022 à Bamako. Ces chiffres ressortent du rapport sur le bilan des accidents corporels de la circulation routière dans le District de Bamako pour l’année 2022, publié au mois d’octobre dernier.

Elaboré par la Direction de la Régulation de la Circulation et des Transports (DRCTU) et composé d’une trentaine de pages, le Rapport sur le bilan des accidents corporels de la circulation routière dans le District de Bamako de l’année 2022 a été dévoilé en octobre 2023. En effet, selon ce Rapport, l’insécurité routière s’est aggravée durant ces dernières années en raison de la congestion des routes et de l’augmentation exponentielle de l’outil de transport (Croissance du parc automobile et la recrudescence exponentielle de la circulation des engins motorisés). Malheureusement, qu’une bonne partie des accidents de la route touche les Usagers les plus vulnérables, que sont : les conducteurs de 2 roues motorisées, les piétons et les personnes âgées.

Pour les conducteurs de 2 roues motorisées, nous apprend le document, ils sont très présents dans l’arène routière de Bamako et approchent la moitié des implications dans les accidents, soit 47,52%. Malgré les efforts des collectivités à adopter la voie publique à la circulation des 2 roues et des piétons (pistes et bandes cyclables, zone de rencontre, etc.), les conducteurs des 2 roues motorisées font parfois preuve de comportements à risques et se retrouvent encore à circuler dans les zones dangereuses.

Pour ce qui concerne les piétons, à la lumière de ce Rapport, ceux-ci, démunis de toute protection en cas de choc, sont évidemment des usagers extrêmement vulnérables, surtout lorsqu’il s’agit d’enfant ou de personne à mobilité réduite. Donc, qu’ils font partie des nombreuses victimes d’accidents de la route en ville. « Si cela peut être dû à un manque d’attention de leur part, il s’agit souvent d’une perte de contrôle du véhicule par son conducteur » détaille le support.

Quant aux personnes âgées, qu’à l’instar de toutes les grandes villes du Mali, celles du District de Bamako sont des usagers vulnérables très souvent victimes des accidents de la route. S’y ajoute, la diminution de leurs aptitudes visuelles et auditives cumulée à un temps de réaction élevé les met en dangers. Qu’ils soient conducteurs, cyclistes ou piétons.

A en croire les données de ce rapport du DRCTU, en 2022, la Capitale des Trois Caïmans (Bamako) a enregistré 2830 accidents corporels de la circulation routière qui se sont soldés par 158 tués et 3614 blessés.

Le seul point positif de ces données relève du fait qu’en termes d’évolution de l’insécurité routière dans la Capitale, une comparaison des cas de l’année 2022 par rapport à ceux de 2021, fait ressortir une diminution respectivement de 15, 82% pour le nombre d’accidents, 14,59% pour le nombre de tués et 23,37% pour le nombre de blessés. Le document éclaire également que ce sont les hommes qui sont les plus touchés par les accidents de route à Bamako avec 2.939 victimes pour 135 tués, 936 blessés graves et 1.867 blessés légers. Pour les femmes, elles sont au nombre de 772, 15 tuées, 352 blessées graves et 405 blessées légères. Quant aux cas non précisés, ils sont de 7 tués, 35 blessés graves et 19 blessés légers. « La répartition des victimes ‘’hommes’’ et ‘’femmes’’ confirme respectivement l’ordre de grandeur 79,20% et 20,80%. Cette répartition, généralement constatée à la même proportion, est observée en ce qui concerne le partage des responsabilités dans les accidents » a précisé ledit rapport. De plus, que la moyenne sur les 10 dernières années à savoir de 2013 à 2022, est de l’ordre de 2971 accidents corporels. Aussi, qu’en 2022, une baisse significative des accidents corporels est observée, par rapport à cette moyenne.

Par Mariam Sissoko

