Ces derniers temps, les Forces Armées Maliennes (Fama) mènent une lutte implacable contre les groupes djihadistes et terroristes, jusque dans leurs derniers retranchements. Elles multiplient des exploits au grand bonheur des populations locales, mais aussi pour soigner la réputation du pays en cette période exceptionnelle de son histoire. Des bases terroristes détruites, des terroristes tués et des équipements récupérés. Ces actions de grande envergure menées par les Fama font non seulement reculer les Groupes Armés Terroristes, GAT à telle enseigne, qu’il n’est pas exagéré d’affirmer que ces groupes sont en train de perdre du terrain ou tout simplement capitulé. La peur semble désormais changée de camp. S’achemine-t-on vers la fin du terroriste au mali ?

Difficile pour l’instant de répondre par l’affirmatif quand on sait que les GAT ont plusieurs stratégies et peuvent donner l’impression de capituler pour ensuite surprendre les FAMA. Mais d’ores et déjà au regard des victoires engrangées sur le terrain, l’espoir est plus que jamais permis.

En effet, au-delà de toute communication de guerre ou de propagande pour extrapoler un moindre fait, la réalité en est que l’armée malienne cumule des victoires sur les terroristes. Dans la dynamique de réconforter le moral des troupes, le Chef-d ’Etat-major général des Armées, le Général Oumar Diarra a entrepris depuis un moment des visites sur les différents théâtres d’Opération à l’intérieur du Mali. Des théâtres d’Opération qui connaissent une nouvelle réalité favorable depuis l’arrivée du Colonel Assimi Goita et ses hommes.

Très efficacement le Mali est en train d’arriver à bout de la menace terroriste. Une situation d’insécurité qui avait affecté plusieurs régions du pays et suscité la psychose chez les populations locales, qui n’avaient d’autres solutions que se réfugier loin de leurs cadres de vie. Ce renversement de situation salutaire est à mettre à l’actif de la nouvelle dynamique des FAMa. Pour lutter contre les groupes terroristes, il faut des équipements et les autorités de la Transition y ont pensé. C’est pourquoi, elles se sont investies dans l’acquisition des moyens efficaces, tels des hélicoptères et des véhicules de combat pour les Famas. Ce faisant, chaque jour et on assiste à la montée fulgurante des Famas contre les forces du mal.

Des exploits des FAMAS qui donnent à espérer, sans tambour ni trompette, les FAMa, ces derniers temps, ont convaincu sur leur détermination à lutter contre le phénomène du terrorisme. De quoi rendre les Maliens encore plus fiers de leur armée ?

Désormais, le moral des Famas est au top et rien ne les arrête. Les tactiques et les techniques ont changé depuis un certain temps, les Famas passent toujours à l’offensive. La volonté du Président de la Transition et son Premier ministre se traduit sur le terrain. Et dans les jours à venir, nous assisterons surement à la libération totale de nos villages et de l’ensemble du territoire. Cela pour la simple raison que la puissance de feu des FAMAs a fait errer des groupes terroristes dans la nature.

Assitan DIAKITE

