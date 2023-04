Mali: L’Armée déjoue une attaque terroriste complexe à Sevaré

L’Etat-major général des Armées informe l’opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) ont déjoué une attaque complexe aux environs de l’aéroport de Sevaré dans la Région de Mopti, avec de fortes explosions et des tirs ayant perturbé la quietude de la population samedi à partir de 05h30

L’Etat-major général des Armées rassure l’opinion que la situation est sous contrôle depuis les premières heures, et que les ratissages sont en cours.

Le haut commandement militaire remercie les populations de Sevaré et alentours pour l’assistance apportée aux victimes civiles. L’armée

indique que le bilan des opérations est en cours de traitement et que les détails feront l’objet d’un communiqué ultérieur.

Par ailleurs, L’Etat-major général dénonce énergiquement un faux communiqué circulant sur les réseaux sociaux et attribué à Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa), qui recommande « aux populations de Sevaré à rester chez elles et d’éviter les sorties intempestives pouvant entraver le bon déroulement des opérations ». Prévenant que les contrevenants à ces recommandations seront considérés comme des ennemis et traités comme tels ».

Aboubacar TRAORE

