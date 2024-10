Dans le cadre de ses missions de recherche et de neutralisation des Groupes armés terroristes (GAT), les Forces armées maliennes (FAMa) ont mené des opérations offensives dans la zone de Nampala et ses environs.

La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) l’a annoncé ce dimanche 27 octobre via un communiqué publié sur ses plateformes numériques. «Le 24 octobre 2024, à Ounguel, une base ennemie a été détruite, avec la neutralisation d’une trentaine de terroristes, ainsi que la saisie d’armes, de munitions et de 24 motos», précise le document.

La même source sécuritaire indique que le 25 octobre, une seconde opération a permis d’éliminer une dizaine de terroristes, avec la récupération de divers matériels, y compris des pick-up et des motos.

L’État-major général des Armées exprime sa gratitude envers les valeureux soldats pour leur professionnalisme et leur dévouement exceptionnels. Et la hiérarchie militaire de rassurer que les FAMa restent vigilantes et engagées à assurer la protection et la sécurité sur l’ensemble du territoire malien.

Souleymane SIDIBE

Commentaires via Facebook :