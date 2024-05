La traque des terroristes se poursuit. Plusieurs opérations menées, à cet effet du 20 au 22 mai par les Forces armées maliennes (FAMa), ont permis de démanteler des refuges de terroristes dans les secteurs d’Ansongo, Lelehoye, Tassiga, Haoussa-Gourma, Lelehoye-Argou, a informé l’état-major général des Armées dans un communiqué publié hier.

«Le bilan de cette opération fait état de plusieurs terroristes neutralisés ainsi que des équipements récupérés dont la composition est la suivante : 17 PM et une quantité importante de chargeurs, 17 radios talkies-walkies dont 10 toutes neuves avec chargeurs, des tenues, Rangers et gilets pare-balles militaires et des téléphones portables. Une importante quantité de carburant a été découverte et brûlée, et plusieurs campements terroristes ont également été détruits», a précisé la missive.

À cet égard, a assuré l’Armée, les FAMa poursuivront les opérations de sécurisation jusqu’à la libération totale de toutes les voies de ravitaillement des populations de la Région de Kidal. Ceci conformément à leur mission de protection et de libre circulation des personnes et de leurs biens, a souligné la hiérarchie militaire. Elle a ajouté que les récentes opérations dans la Région de Kidal, ont visé les Groupes armés terroristes auteurs des tentatives de blocus des ravitaillements et des abus sur les populations civiles.

Les opérations d’éradication de ces Groupes armés terroristes se dérouleront sur toute l’étendue du territoire national, explique l’Armée. «Il est donc demandé aux populations de s’éloigner de ces bandits armés qui se camouflent au sein des sites d’habitation de nos villes et campagnes», a insisté l’État major. Il dit «compter sur la bonne compréhension de tous pour assurer le succès de ces opérations de protection des personnes et des biens». Dans le cadre de la mission de relève des éléments du poste de sécurité de Guiré, le samedi 18 mai, un détachement des Forces armées maliennes (FAMa) est tombé dans une embuscade des terroristes sur le tronçon Nara-Guiré, non loin de la localité de Madina-Koïta.

RIPOSTE – La Direction de l’information et des relations publiques des armées (Dirpa) l’a annoncé mercredi dernier via un communiqué publié sur ses plateformes numériques. Selon la hiérarchie militaire, ce détachement a vigoureusement réagi à l’attaque terroriste avec comme bilan une dizaine de terroristes neutralisés. Les matériels de guerre récupérés sont composés de deux fusils mitrailleurs Kalachnikov modernisés (PKM), une lance-roquette antichar (LRAC), deux pistolets-mitrailleurs (PM), six motos, une roquette 40 mm, une quantité importante de munitions, deux radios TYT et deux téléphones. L’État-major général des Armées rassure les populations que les ratissages se poursuivent dans la zone. Rappelons que sur la même route Guiré-Nara, mais cette fois-ci à proximité du village de Akor, la Dirpa avait informé, lundi dernier, que nos hommes avaient déjoué le 17 mai, une embuscade complexe des terroristes. Selon la source sécuritaire, la vigoureuse réaction des FAMa a permis de neutraliser plusieurs terroristes et de récupérer des matériels de guerre. Cette prouesse, félicitée par la haute hiérarchie militaire, confirme l’efficacité des opérations en cours. Faut-il signaler que les embuscades tendues par les groupes armés visent à ralentir le rythme de progression de nos unités dans l’espoir d’arrêter la traque des chefs terroristes et leurs complices. Cette stratégie propagandiste se révèle de plus en plus inefficace.

Car, à chaque accrochage, les Forces armées se font un plaisir de leur infliger de lourdes pertes. En témoigne déjà la riposte foudroyante de nos soldats suite à des embuscades tentées. De ce fait, les ennemis n’ont d’autres solutions que de jeter l’éponge, tout en acceptant de déposer armes et bagages pour se rassembler prisonniers auprès des Forces de défense et de sécurité (FDS). C’est dans ce contexte qui résulte de fortes pressions sur eux qu’on enregistre, depuis un certain moment, des redditions de combattants armés.

Souleymane SIDIBE

