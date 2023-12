138è Conseil d’administration de la BOAD : De nouveaux engagements pour un montant global de 117 milliards F CFA autorisés

Le conseil d’administration de la Banque ouest-africaine de développement s’est réuni en visioconférence, pour sa 138e session ordinaire, sous la présidence de Serge Ekué, président du conseil d’administration.

Après avoir approuvé le procès-verbal de la 137e réunion, tenue le 20 septembre 2023, à Abidjan (Côte d’Ivoire), le conseil a examiné la note relative à la ré-accréditation du Fonds Vert pour le climat, présentant le contexte, les résultats obtenus, la genèse du processus de ré-accréditation, et l’opérationnalisation de la ré-accréditation, pour la période 2024-2028.

Les administrateurs ont approuvé sept (7) nouvelles opérations pour un montant global de 117 milliards F CFA, portant à 816,9 milliards F CFA le total des engagements à date de la Banque pour l’année 2023 et 8034,3 milliards F CFA, le total des engagements (toutes opérations confondues) de la Boad, depuis le démarrage de ses activités opérationnelles, en 1976.

Les prêts approuvés concernent le financement partiel des projets, ci-après :

Mise en place de lignes de refinancement en faveur de la Banque internationale pour l’industrie et le commerce (BIIC), au Bénin. Le projet a pour objet la mise en place, en faveur de la BIIC, de lignes de refinancement visant à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et à développer l’électrification solaire hors-réseau. Montant de l’opération : 15 milliards FCFA

Mise en place d’un prêt subordonné en faveur de la Banque nationale d’investissement (BNI), en Côte d’Ivoire. Ce prêt subordonné vise à doter l’institution de ressources stables, pouvant être assimilées à des fonds propres effectifs, au sens du dispositif prudentiel applicable aux établissements de crédit de l’Uémoa.

Montant de l’opération : 20 milliards F CFA

Mise en place de lignes de refinancement en faveur de Mansa Bank, en Côte d’Ivoire. L’objectif du projet est de mettre en place, à la faveur de Mansa Bank, des lignes de refinancement visant à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (MPME) et à développer l’électrification solaire hors-réseau.

Montant de l’opération : 15 milliards F CFA

Mise en place d’un prêt pour le financement partiel du projet d’implantation et d’exploitation d’une unité de production d’eau minérale et de boissons alcoolisées par la Société africaine de boissons alcoolisées (SABA) Ivoire SA, à Bonoua (Côte d’Ivoire). Montant de l’opération : 7 milliards FCFA

Prêt pour le financement partiel du Programme d’urgence de renforcement de la résilience dans la région des savanes (Purs) en République togolaise. En phase avec la Feuille de route gouvernementale (FRG) 2020-2025, ce programme a pour objet (i) l’aménagement de 125 km de pistes rurales pour le désenclavement des localités de la régions des savanes, (ii) la réalisation d’infrastructures de base dans les localités concernées, par l’extension de réseaux d’électricité, l’adduction en eau potable, comprenant l’équipement de 302 forages en système de pompage en énergie solaire, l’appui à la transformation des produits agricoles à travers la construction de magasins équipés, (iii) le renforcement des services sociaux de base, tels que la santé, l’éducation, l’administration territoriale et la sécurité. Montant de l’opération : 30 milliards F CFA

Prêt pour le financement partiel du projet d’acquisition d’actions de Dubaï Port World (DPW) Dakar et de renforcement des moyens d’intervention de la Société Nouvelle pour le Transit (SNTT) SA, en République du Sénégal. Le projet a pour objet (i) l’acquisition d’actions de Dubaï Port World (DPW) Dakar SA, (ii) la construction de plateformes logistiques, visant à capter le flux de marchandises et de conteneurs des activités de la SNTT, permettant de décongestionner le Port Autonome de Dakar, et (iii) l’acquisition de matériels de manutention pour l’exploitation des infrastructures.

Montant de l’opération : 30 milliards F CFA

Prêt pour le financement partiel du Projet d’implantation d’une aciérie par la société Côte d’Ivoire Sidérurgie (CIS) SA, à Abidjan (Côte d’Ivoire). Le projet contribuera à l’amélioration de l’accès au fer à béton et au fil machine, pour le secteur des bâtiments et des travaux publics en Côte d’Ivoire, et spécifiquement, à produire et à commercialiser plusieurs milliers de tonnes de ces produits par an.

Montant de l’opération : 10 milliards F CFA

En clôturant les travaux, le président Serge Ekué a remercié l’ensemble des administrateurs, en cette cinquième (5e) session du conseil d’administration de la Banque de l’année, marquant l’entrée de la Boad dans un nouveau Cinquantenaire.

Commentaires via Facebook :