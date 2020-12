DSK, ancien patron du FMI et potentiel présidentiable pour 2012, a décidé de raconter sa version de l’affaire du Sofitel et de son départ de la vie politique française et internationale.

POLITIQUE – “Pour la première fois…” Dix ans après la retentissante affaire de la chambre 2806 du Sofitel de New York, Dominique Strauss-Kahn va, enfin, donner sa version des faits au grand public. Sur Twitter, l’ancien patron du Fonds monétaire international a annoncé qu’un film documentaire était en préparation sur sa vie et qu’il sortirait à l’automne 2021.

“Je n’ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique”, écrit celui qui, au printemps 2011 -quand éclata l’affaire avec les accusations de tentative de viol de Nafissatou Diallo-, apparaissait comme le grand favori de l’élection présidentielle de 2012. “D’autres s’en sont chargé à ma place, prenant la parole à partir de coupures de presse, d’interviews et de faire réels ou supposés.”

Mais dix ans après, “l’heure est venue de m’exprimer”, dit-il encore.

En mai 2011, alors qu’il était à la tête du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn avait séjourné dans l’hôtel new-yorkais. À cette occasion, l’ancienne femme de chambre l’a accusé de l’avoir agressée sexuellement et d’avoir tenté de la violer. DSK avait alors été incarcéré avant que le procès se termine par un abandon des poursuites et qu’un arrangement financier entre les deux partis conclut l’affaire. À la suite de ces événements, Dominique Strauss-Kahn avait quitté ses responsabilités au FMI et la vie politique française.

Dans le court texte publié sur les réseaux sociaux et dans lequel il explique sa démarche, l’ancien ponte du parti socialiste, ministre et député, assure que le documentaire auquel il a accepté de contribuer reviendra sur “l’ensemble de (son) histoire personnelle et professionnelle, de la politique française aux sphères internationales”.

Il ajoute qu’au-delà de ces moments liés à sa vie, il “partage dans ce film (ses) inquiétudes et (ses) propositions sur l’avenir difficile qui nous attend”. De quoi voir dans ce film les premières pierres d’un retour sur le devant de la scène publique?