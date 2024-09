FCSA: Xi Jinping accueille les dirigeants africains et loue les liens exemplaires entre la Chine et l’Afrique avant le grand sommet

BEIJING, 5 septembre (Xinhua) — Le président chinois Xi Jinping a salué mercredi “l’exemple glorieux” des relations sino-africaines, alors que la Chine a déroulé le tapis rouge pour les dirigeants africains et d’autres invités participant à un grand sommet censé renforcer davantage les liens.

M. Xi et son épouse, Peng Liyuan, ont organisé un banquet de bienvenue au Grand Palais du Peuple pour les invités qui sont à Beijing pour assister au Sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA), le plus grand événement diplomatique organisé par la Chine depuis des années.

Le sommet, auquel participent plus de 50 dirigeants africains et le secrétaire général de l’ONU, se déroule du 4 au 6 septembre.

Lors du banquet, M. Xi a déclaré qu’il s’était rendu dix fois en Afrique.

La communauté d’avenir partagé Chine-Afrique constitue un exemple glorieux pour la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, a-t-il estimé.

La communauté d’avenir partagé Chine-Afrique s’enracine dans l’amitié traditionnelle entre les deux parties, a affirmé M. Xi, ajoutant que l’amitié se perpétue et se consolide à travers le temps, quelle que soit l’évolution de la situation internationale.

“Nous avons travaillé conjointement pour construire des routes, chemins de fer, écoles, hôpitaux, parcs industriels et zones économiques spéciales. Ces projets ont changé la vie et le destin de nombreuses personnes”, a poursuivi M. Xi, notant que la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique se distingue par la coopération gagnant-gagnant.

Notant que la communauté d’avenir partagé Chine-Afrique se renforce avec le temps, M. Xi a souligné que les deux parties avaient travaillé en étroite coordination sur les grandes questions régionales et internationales, faisant entendre une voix plus forte du Sud global.

Il s’est dit convaincu que tant que les plus de 2,8 milliards de Chinois et d’Africains œuvrent dans l’unité, “nous saurons accomplir des exploits brillants sur la voie de la modernisation, guider le développement vigoureux de la modernisation du Sud global, et apporter une plus grande contribution à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité”.

Le président sénégalais et coprésident du FCSA, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé sa gratitude pour l’hospitalité du peuple chinois au nom des dirigeants africains.

L’Afrique et la Chine défendent un monde plus égalitaire, plus ordonné, plus bénéfique pour tous et plus inclusif, a-t-il indiqué.

M. Faye a expliqué que la Chine, sous la direction du président Xi, avait non seulement réalisé son propre développement rapide, mais avait également apporté d’importantes contributions à la promotion de la paix et de la croissance dans le monde.

La partie africaine est prête à renforcer la solidarité et la coopération avec la Chine, à approfondir le partenariat de coopération stratégique global Afrique-Chine, et à mieux sauvegarder leurs intérêts communs, a déclaré M. Faye.

Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang et Li Xi, tous membres du Comité permanent du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, ont assisté à l’événement.

Après le banquet, une représentation artistique intitulée “S’associer pour un avenir meilleur” a été présentée aux invités. Fin

Source: https://french.news.cn/

