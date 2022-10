Les dirigeants de partis politiques et de gouvernements ainsi que les chefs d’Etat du monde entier ont adressé leurs félicitations à Xi Jinping pour son élection au poste de secrétaire général du 20e Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Le président croate Zoran Milanovic a déclaré qu’il croyait fermement que M. Xi continuerait à conduire le peuple chinois vers la prospérité et le progrès.

En tant que bons amis et partenaires, la Croatie et la Chine feront progresser le développement des relations bilatérales sur tous les fronts et exploreront continuellement de nouveaux domaines de coopération, a-t-il déclaré.

M. Xi a apporté d’importantes contributions au développement économique et social de la Chine et à la préservation des intérêts nationaux. Il jouit d’un grand prestige politique et d’une grande confiance de l’ensemble du PCC, a déclaré le président arménien Vahagn Khatchatourian.

M. Khatchatourian a déclaré qu’il était impatient de travailler avec M. Xi pour approfondir et renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le président des Kiribati, Taneti Maamau, a exprimé sa conviction que, sous la direction de M. Xi, le grand peuple chinois ferait progresser la construction du socialisme à la chinoise de manière globale au cours des cinq prochaines années et au-delà, et atteindrait une prospérité et une modernisation communes.

Le président des Etats fédérés de Micronésie, David W. Panuelo, a déclaré qu’alors que M. Xi faisait avancer la Chine, il se réjouissait d’approfondir son amitié avec M. Xi dans l’intérêt commun des deux gouvernements et des peuples des deux pays.

Le président du Conseil présidentiel de la Libye, Mohamed Menfi, a exprimé ses sincères félicitations à M. Xi pour son élection comme secrétaire général du Comité central du PCC, déclarant que la mission de M. Xi aurait un impact profond sur les relations internationales et régionales.

Parmi les personnes qui ont également envoyé des messages de félicitations figurent :

Cheikh Ahmad Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, Premier ministre du Koweït ;

Le vice-émir du Qatar, le cheikh Abdullah ben Hamad Al Thani ;

Felix Ulloa, vice-président du Salvador ;

Simplice Mathieu Sarandji, secrétaire exécutif national du parti Mouvement cœurs unis (MCU) de la République centrafricaine et président de l’Assemblée nationale du pays ;

Rodrigo Pacheco, président du Congrès national et du Sénat fédéral du Brésil ;

Ciro Nogueira Lima Filho, président du Parti progressiste du Brésil parti et chef de cabinet de la présidence brésilienne ;

Aleksandar Vulin, président du Mouvement des socialistes de Serbie et ministre serbe de l’Intérieur ;

Aktam Khaitov, président du Mouvement des entrepreneurs et des hommes d’affaires – Parti libéral-démocrate d’Ouzbékistan et vice-président de la Chambre législative de l’Oliy Majlis (Parlement ouzbek) ;

Dimitrios Papadimoulis, vice-président du Parlement européen ;

Dilma Rousseff, ancienne présidente du Brésil ;

Prokopis Pavlopoulos, ancien président grec ;

Madhav Kumar Nepal, président du Parti communiste du Népal (socialiste unifié) et ancien Premier ministre népalais ;

Jhala Nath Khanal, haut dirigeant du Parti communiste du Népal (socialiste unifié) et ancien Premier ministre népalais ;

R. Amarjargal, ancien Premier ministre de Mongolie ;

Yves Leterme, ancien Premier ministre belge ;

Ahmad Zahid Hamidi, président de l’Organisation nationale des Malais unis ;

Chonlanan Srikaew, chef du parti thaïlandais Pheu Thai ;

Narayan Man Bijukchhe, président du Parti des travailleurs et des paysans du Népal ;

Miroj Abdulloyev, président du Parti communiste du Tadjikistan ;

Ali Al-Bakali, président du Mouvement de la Renaissance du Yémen ;

Youssouf Diawara, président du parti Yelema (le Changement) du Mali.