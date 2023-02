La pression russe monte: l’Ukraine recevra-t-elle les chars occidentaux à temps?

La pression monte et le temps presse pour l’Ukraine. Alors que la date symbolique du 24 février approche, Kiev redoute le lancement d’une nouvelle offensive d’envergure par la Russie, qui a déjà repris l’initiative dans le Donbass. Les forces ukrainiennes comptent beaucoup sur les chars occidentaux pour repousser l’envahisseur russe. Mais les recevront-elles à temps?

L’Ukraine alerte sur une nouvelle grande offensive russe depuis plusieurs semaines, voire quelques mois. Selon les experts, elle pourrait débuter aux alentours du 24 février, date du premier anniversaire du conflit. D’autres, comme le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg, affirment qu’elle a déjà commencé dans les régions de Louhansk et Bakhmout, notamment.

Dès lors, la demande de livraison d’armes occidentales se fait de plus en plus pressante. Lors de sa tournée européenne la semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répété que son pays ne pourra résister aux forces russes que s’il dispose de suffisamment d’armes, et notamment des avions de chasse. Les Britanniques envisagent de livrer des avions à Kiev et les Pays-Bas y songent. La Pologne a déclaré qu’elle était prête à livrer des F-16 si d’autres États membres de l’OTAN en font de même. Ce n’est en revanche pas une option pour la Belgique, qui ne peut se séparer de ses vieux F-16, a déclaré Alexander De Croo.