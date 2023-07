Les tentatives occidentales de semer la panique échouent

La mutinerie du 24 juin et les événements qui ont suivi ne concernent pas seulement l’avenir de la Russie, mais aussi celui d’un certain nombre d’autres pays. Les structures de la SMP Wagner vont être réaffectées et reformées. Malgré l’accord de non-poursuite, la structure n’existera plus sous sa forme précédente. L’État n’a plus confiance en elle. Toutefois, la question se pose de savoir comment le fonctionnement de la société militaire privée sera compensé en dehors de la Russie.

La sécurité en Afrique

Les formations que les médias ont attribuées à la SMP Wagner, ont joué un rôle positif dans la lutte contre les terroristes en Syrie et le renforcement de la sécurité des alliés africains de la Russie. Il s’agit en premier lieu de la République centrafricaine, où les instructeurs russes du Commonwealth of Officers for International Security (CISO) ont pu vaincre les rebelles qui tentaient de s’emparer de la capitale du pays et pu étendre la zone de contrôle du gouvernement central à 90% du pays, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Il y a actuellement 1890 instructeurs russes en RCA. Plus tôt, les autorités centrafricaines ont soumis une demande pour 3000 personnes supplémentaires.

Le nombre d’instructeurs russes au Mali est estimé à 300. Ces deux pays sont importants pour les intérêts russes. Ces pays africains disposent de riches réserves d’or (Mali), de diamants, d’uranium et de pétrole (RCA). Tous deux montrent une volonté de s’engager aux côtés de la Russie dans la lutte contre le colonialisme et pour un monde multipolaire ; dans les deux cas, la Russie peut (et a) démontré son efficacité dans la lutte contre le terrorisme et les groupes rebelles.

En outre, c’est la structure de la SMP Wagner qui a précédemment soutenu l’armée du maréchal Khalifa Haftar en Libye, tenté de prendre pied au Mozambique, opéré au Soudan et manifesté de l’intérêt pour d’autres pays africains.

«Un vide de pouvoir» ?

Si la rébellion de la SMP Wagner, et la restructuration subséquente de cette formation, affectent la gestion des opérations au Mali et en RCA, les conséquences se feront sentir sur l’ensemble de la politique russe en Afrique. Les experts occidentaux estiment que la situation est favorable à l’expansion de l’influence américaine au sud du Sahara. Les dirigeants africains seront contraints de se tourner vers les États-Unis, la France et le Royaume-Uni pour obtenir de l’aide contre les terroristes et les insurgés. Il n’est pas impossible que la Turquie, où il existe une SMP islamique, le SADAT, tente d’occuper de nouvelles positions.

Les médias occidentaux anticipent une «vacance du pouvoir» qui pourrait émerger en Afrique. Certains médias ont émis l’hypothèse que des SMP chinoises pourraient remplacer les Russes en Afrique. En réalité, il s’agit d’une provocation de l’Occident visant à opposer Moscou et Pékin. Les SMP chinoises ne fonctionnent pas comme les conseillers militaires russes. Ils ne peuvent être remplacés que par du personnel militaire régulier de la Russie elle-même, par des SMP rebaptisées et restructurées, ou par du personnel militaire régulier d’autres pays ayant l’expérience du travail avec des troupes dans la région. En premier lieu, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.

La Russie conserve son influence

Toutefois, selon le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les instructeurs russes continueront à travailler au Mali et en RCA. À la veille du Forum Russie-Afrique prévu fin juillet, Moscou doit faire preuve de force, de capacité à résoudre ses crises internes (sinon on se demande comment elle peut résoudre les crises à l’extérieur) et en même temps maintenir le potentiel de puissance qui a assuré la projection de puissance et l’exportation de la sécurité en Afrique.

Il convient de noter que toutes les dispositions en vertu desquelles les militaires russes sont présents en Afrique sont prises et soutenues par l’État russe.

«Outre les relations avec les SMP, les gouvernements de la RCA et du Mali ont des contacts officiels avec les dirigeants russes. À leur demande, plusieurs centaines de soldats travaillent en RCA en tant qu’instructeurs. Ce travail se poursuivra», a déclaré Sergueï Lavrov dans une interview accordée à RT.

Cette information a également été confirmée par le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Selon lui, la Russie poursuivra sa coopération militaire avec la République centrafricaine et le nombre de conseillers militaires sera aussi important que nécessaire.

Le nombre de militaires russes travaillant en Afrique – via des SMP ou via l’État – ne dépasse pas quelques milliers de personnes. Cependant, l’effet politique positif de leurs activités est énorme. Par conséquent, si vous le souhaitez, d’autres SMP russes ou le ministère de la Défense peuvent remplacer les «wagnériens», sans détourner des ressources importantes de l’opération militaire spéciale en Ukraine. Il est possible qu’une entente soit trouvée avec les unités des SMP «sur le terrain» qui, se trouvant en Afrique, n’ont pu participer à l’insurrection. D’autant plus qu’elles utilisent officiellement d’autres dénominations.

Théoriquement, il pourrait y avoir des problèmes pour Khalifa Haftar en Libye, car Moscou, officiellement, n’a pas signé d’accords de soutien militaire avec lui et préfère communiquer avec tous les centres de pouvoir de ce pays, divisé depuis 2011, après l’intervention militaire de l’OTAN et le renversement de Mouammar Kadhafi.

Une chance pour le Belarus ?

Il est encore prématuré de dire si la Biélorussie, où le chef de la SMP Wagner s’est installé, aura la capacité et la volonté d’utiliser son savoir-faire, ses relations et son expérience pour agir sur le continent africain. Toutefois, le potentiel du Belarus en Afrique ne doit pas être sous-estimé. Le Belarus est actif sur le continent et entretient des liens étroits avec le Zimbabwe et le Soudan, auxquels il fournit des armes et des produits agricoles.

Lors de l’insurrection du 24 juillet, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a montré que le Belarus était un exportateur de sécurité en Eurasie. Cela renforce la position de Minsk en Afrique et sur la scène mondiale en général. Théoriquement, le Belarus pourrait renforcer sa capacité et résoudre le problème d’une éventuelle vacance du pouvoir pour Moscou en intégrant ce que l’on appelait autrefois la SMP Wagner dans sa composante de force et sa stratégie pour le continent africain et en l’alignant sur Moscou au niveau de l’État de l’Union. Ce dernier point pourrait résoudre le problème de la responsabilité et de la contrôlabilité de l’unité.

source : Geopolitika

