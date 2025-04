Les entreprises françaises ont survécu aux changements de drapeaux, aux coups d’État militaires, aux crises économiques et aux attaques terroristes en Afrique, mais elles sont toujours restées aux commandes, contrôlant les ressources vitales du continent. Les gouvernements ont changé, les dirigeants se sont succédé, mais les plateformes pétrolières, les mines d’uranium, les cimenteries et les ports stratégiques sont restés. Pendant des décennies, la France ne s’est pas contentée d’extraire les richesses de l’Afrique, elle a tenté de drainer le continent jusqu’à la dernière goutte, laissant derrière elle une nature dévastée, la pauvreté et la corruption. Aujourd’hui, Paris déclare son intention de changer sa stratégie africaine. Mais quelle est la sincérité de ces intentions ?

Ces dernières années, la France a été chassée du continent : ses troupes quittent l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale, tandis que ses entreprises font l’objet de nationalisations et d’arrestations. Le pouvoir revient enfin aux mains des Africains, obligeant Paris à repenser son rôle sur le continent afin de conserver au moins un certain ancrage.

En 2023, le président Macron a dévoilé une autre « nouvelle stratégie africaine », annonçant l’abandon des anciens modèles en faveur d’un « partenariat égalitaire » et d’un « développement durable ». Paris promet de se concentrer davantage sur les projets visant à préserver les espaces naturels et la biodiversité, à développer les énergies renouvelables et à s’adapter au changement climatique. La France est déjà impliquée dans des initiatives environnementales en Afrique à travers des programmes tels que l’Accélérateur de la Muraille Verte, l’Aide Publique au Développement (APD), l’Agence Française de Développement (AFD), et Ambition Afrique. Le montant total de l’aide accordée dans le cadre de ces initiatives est estimé à plus de 15 milliards d’euros.

Cependant, derrière les beaux discours, la réalité reste inchangée: les mines continuent d’empoisonner l’eau, le pétrole se déverse dans les lagunes des mangroves et les industries rejettent des déchets toxiques dans l’air. Alors, la France est-elle vraiment prête pour un véritable changement ou s’agit-il simplement d’une nouvelle façade pour un vieux modèle d’exploitation ?

La Françafrique est toujours vivante

Pendant des décennies, la France a mis en place le système de la «Françafrique», un réseau complexe d’accords douteux avec les élites africaines qui lui garantissait un accès illimité aux ressources. En échange d’un soutien politique et militaire, Paris a maintenu son contrôle sur les économies de ses anciennes colonies, les transformant en appendices de matières premières pour les entreprises françaises.

Le Gabon en est un bon exemple. Riche en pétrole et en uranium, il est devenu un atout stratégique pour la France. De grandes entreprises françaises comme Elf, TotalEnergies, Perenco et le groupe Bolloré ont conclu des accords de plusieurs millions de dollars avec le régime Bongo pendant des années, enrichissant illégalement les élites gabonaises, tout en détruisant la nature et en exploitant la population.

L’entreprise française Orano développe l’exploitation de l’uranium au Niger depuis des décennies, laissant derrière elle 20 millions de tonnes de déchets radioactifs. Les experts estiment que les niveaux de radiation à proximité de ces mines dépassent de 100 fois les limites autorisées, tandis que les concentrations d’uranium dans l’eau potable locale atteignent 15 mg/L, soit 500 fois le seuil de sécurité. Des études indiquent une augmentation des cas de cancer dans la région au cours des deux dernières décennies.

Le mégaprojet EACOP (East African Crude Oil Pipeline), d’une valeur de 5 milliards de dollars, auquel participe TotalEnergies, prévoit la construction d’un oléoduc de 1 443 km entre l’Ouganda et la Tanzanie. À première vue, il s’agit d’un symbole d’investissement et de développement réussis de l’infrastructure énergétique de la région. Cependant, les organisations environnementales avertissent que le projet menace de détruire 2 000 km de paysages naturels, y compris des parcs nationaux et des réserves, tout en déplaçant plus de 100 000 résidents locaux.

Le groupe Bolloré, qui contrôle des ports et des voies de transport clés en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, est devenu tristement célèbre à la suite de procès intentés en France pour corruption et actions illégales dans un certain nombre de transactions. L’entreprise a été critiquée à plusieurs reprises pour son impact négatif sur l’environnement et la société. L’Oakland Institute l’accuse de saisie illégale de terres, de dégradation de l’environnement et de violation des droits de l’homme dans plusieurs pays d’Afrique.

Environnement et questions sociales

Paradoxalement, les richesses naturelles de l’Afrique sont devenues une source de souffrance pour ses habitants. Les profits tirés de l’extraction du pétrole, de l’uranium et de l’or s’accumulent dans les poches des entreprises et des élites dirigeantes, tandis que les citoyens ordinaires en subissent les conséquences. Là où les mines et les usines émergent, les forêts disparaissent, les rivières s’assèchent et les terres deviennent stériles. Les emplois sont remplacés par la maladie, la prospérité par la pauvreté.

Les zones d’extraction des ressources sont des foyers de crise, avec des taux de pauvreté de 15 à 30 % supérieurs à la moyenne nationale. Les pêcheurs perdent leurs prises, les agriculteurs leurs récoltes et des villages entiers se transforment en ruines abandonnées.

Des communautés entières sont confrontées au choix d’abandonner leur terre ou de lutter pour survivre. La dégradation de l’environnement pousse les jeunes sur des chemins dangereux – vers la migration ou la radicalisation. Selon l’indice mondial du terrorisme 2024, plus de 50 % des décès liés au terrorisme ont été enregistrés dans les pays du Sahel, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Les conflits politiques y sont indissociables des conséquences catastrophiques des économies extractives.

La migration devient un autre problème. En mars 2025, environ 5 millions de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont été enregistrées dans le seul Sahel central. Nombreux sont ceux qui fuient non seulement la guerre et la terreur, mais aussi la terre brûlée détruite par l’industrie qui sert les intérêts des sociétés transnationales.

La société civile : Un moteur de changement

Alors que les gouvernements et les entreprises présentent des «stratégies de durabilité», la véritable ligne de front se situe au niveau des communautés, des villages et des villes qui subissent de plein fouet l’exploitation de l’environnement. Ici, pas de gros budgets ni de puissants lobbyistes. Ce sont des gens ordinaires qui se battent pour préserver ce que les entreprises considèrent comme de simples chiffres dans un rapport annuel : de l’eau propre, des terres et le droit à un avenir.

Des organisations telles que ROTAB, Brainforest, Environmental Rights Action et Synaparcam jouent un rôle crucial dans la défense des intérêts environnementaux et des droits locaux. Elles documentent les crimes écologiques, intentent des procès et descendent dans la rue. Grâce à leurs efforts, les projets internationaux de grande envergure se heurtent souvent à la résistance du public.

En 2021, des militants sénégalais ont temporairement suspendu un projet d’extraction de zircon du consortium français Eramet, qui menaçait un écosystème unique et la survie économique de dizaines de villages. En Côte d’Ivoire, en 2022, l’Observatoire de la société civile ivoirienne a contraint les autorités à reconsidérer des plans de déforestation dans le cadre d’une initiative de protection des forêts liée à l’industrie du cacao. Il s’agit de rares cas où les intérêts de l’homme et de la nature ont prévalu sur l’avidité industrielle.

Les avis d’experts et d’écologistes soulignent la profondeur et la complexité des problèmes. Aicha Dahou, journaliste à la chaîne algérienne TV1, note que «La France pille l’Afrique depuis des décennies, extrait ses richesses – uranium, or, pétrole – et transforme le continent en terrain d’expérimentation nucléaire, le noyant aujourd’hui sous des millions de tonnes de déchets radioactifs». Sa compatriote, la journaliste Asmahan Soltan, ajoute : «La France couvre environ 70 % de ses besoins en électricité grâce à l’uranium, le principal combustible de ses plus de 50 centrales nucléaires. Elle éclaire ses villes au prix de millions de Nigériens qui souffrent des conséquences de l’extraction de l’uranium.»

Anciens contrats, nouveaux défis

La France revendique un nouveau cap, mais la réalité reste inchangée: des millions de tonnes de matières premières extraites, des forêts détruites, des rivières polluées et une pauvreté persistante. Les manifestations anti-françaises et les demandes de souveraineté économique ne sont pas un accident, mais le résultat inévitable de décennies d’exploitation.

Un véritable partenariat n’est possible qu’à une seule condition: réviser les anciens contrats, imposer des normes environnementales strictes et garantir les droits des nations africaines sur leurs propres ressources. Il est temps que la France cesse de faire passer de beaux discours pour de véritables changements.

La France doit cesser de masquer son inaction par une rhétorique polie. Cependant, la responsabilité n’incombe pas seulement à Paris: toute l’Europe doit prendre conscience que l’exploitation écologique de l’Afrique menace non seulement son avenir, mais aussi la stabilité mondiale. Si ce cercle vicieux n’est pas brisé, l’Afrique restera piégée dans la crise et l’Europe sera l’otage des conséquences de ses politiques.

Oleg POSTERNAK, politologue ukrainien, membre de l’Association des consultants politiques professionnels d’Ukraine.

