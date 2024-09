L’Afrique va présenter ses capacités de développement aux Etats-Unis

–Apanews- Des dirigeants politiques, hommes d’affaires, musiciens et influenceurs des médias sociaux d’Afrique se réuniront cette semaine à New York pour l’événement phare de la Global Africa Business Initiative, Unstoppable Africa.

Prévu pour mercredi et jeudi, l’événement mettra en lumière le potentiel du continent à façonner l’agenda mondial du développement dans le contexte de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Il vise à faire entendre la voix de l’Afrique sur la scène mondiale et à favoriser les partenariats qui vont favoriser le développement durable sur tout le continent.

Co-organisé par le Pacte mondial des Nations Unies et l’Union africaine, Unstoppable Africa fait suite à la récente adoption du Pacte pour l’avenir, montrant comment l’Afrique joue un rôle déterminant dans la réalisation des ambitions au plan mondial de l’Agenda 2063.

L’événement de grande envergure réunira des intervenants de renom, notamment le président angolais João Lourenço, le président kenyan William Ruto, le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, le Secrétaire général de l’Onu Antonio Guterres et la Directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, la Nigériane Ngozi Okonjo-Iweala.

Des personnalités influentes telles que la première femme astronaute d’Afrique, Sara Sabry, l’actrice Lupita Nyong’o et les musiciens populaires Fally Ipupa et Patoranking participeront également à cet événement de deux jours, qui aura pour thème « Une Afrique imparable : façonner les ambitions globales de l’Agenda 2063 ». Cet événement vise à faciliter les discussions de haut niveau sur des sujets cruciaux tels que le commerce, l’accès à l’énergie, l’intelligence artificielle et les secteurs créatifs, notamment la mode, les arts et les sports africains.

D’autres sessions porteront sur des thèmes essentiels tels que le rôle de l’éducation dans la croissance de l’Afrique, l’inclusion numérique des filles et des jeunes femmes, et l’exploitation de l’IA et des technologies cloud pour le développement durable. Les sessions seront diffusées en direct à un public mondial, ce qui permettra un engagement plus large sur les défis et les solutions de développement de l’Afrique.

