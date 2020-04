Le Roi Mohammed VI du Maroc a donné son accord pour la mise à disposition de la Polyclinique Mohammed VI de Sébéninkoro à disposition du Gouvernement malien dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19) au Mali et ce, suite à la demande du Président malien, Monsieur Ibrahim Boubacar Keita.

La décision du Souverain marocain de mettre à la disposition du Gouvernement malien cet hôpital militaire pour recevoir les patients infectés par le COVID-19 a été annoncée, le 11 avril 2020, par le Ministre marocain des Affaires Etrangères, Monsieur Nasser Bourita, lors d’une communication téléphonique lors d’un entretien avec son homologue malien.

Aussi, le Chef de l’État malien, a tenu à adresser ses sincères remerciements à Souverain marocain et au peuple marocain pour ce geste significatif qui confirme l’excellence des relations de fraternité et d’amitiés liant le Maroc et le Mali ; des liens qui plongent leurs racines dans leur histoire commune.

Un geste solidaire du Roi Mohammed VI envers le peuple malien qui contribuera sans nul doute aux efforts du Mali pour faire face à cette pandémie du COVID-19.

A rappeler que la polyclinique Mohammed VI de Sébéninkoro à Bamako est un hôpital militaire de campagne pluridisciplinaire qui fut installé en 2013 et qui avait accompli pendant 03 mois des services sanitaires louables au profit du peuple malien.

Cet hôpital, encadré par une équipe de 106 personnes, dont des médecins spécialistes, des infirmiers et une équipe d’accompagnement et de soutien avait réalisé plus de 52 600 prestations médicales dans différentes spécialités.

Les modalités et la date d’ouverture de la Polyclinique seront arrêtées de commun accord entre les gouvernements du Maroc et du Mali.

Farid Mnebhi.

