“Sarkozy, qui était au pouvoir, et avec ses alliés occidentaux ont longuement mûri un projet sordide de récupérer l’Afrique et d’exploiter impunément les ressources de l’Afrique. Et Kadhafi, avec son idéologie panafricaniste, était une menace pour eux et ils ont orchestré cette manigance-là pour pouvoir l’éliminer”.