L’Italie convoque l’ambassadeur russe après des “attaques verbales” contre le président Mattarella

Le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani a décidé jeudi de convoquer l’ambassadeur russe à Rome après “l’énième attaque verbale” de la diplomatie de Moscou contre le président Sergio Mattarella, accusé de “mensonge” et de “désinformation”. “Condamnation ferme de l’énième attaque verbale contre le Président de la République, Sergio Mattarella. Un homme de paix et un symbole de l’unité nationale et européenne. C’est pourquoi j’ai décidé de faire convoquer l’ambassadeur de Russie à la Farnesina”, le siège du ministère des Affaires étrangères, a écrit M. Tajani sur X.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a critiqué le président italien jeudi lors de son briefing hebdomadaire, en dénonçant ses accusations selon lesquelles la Russie menace l’Europe avec des armes nucléaires de “mensonge” et “désinformation”. Elle a aussi jugé que M. Mattarella “n’est pas capable” d’expliquer sur quelle base il se fonde pour ses accusations et ironisé en sous-entendant qu’il aurait “confondu” la Russie avec la France, après les récents discours du président Emmanuel Macron au cours desquels il a évoqué l’arme nucléaire.

Mme Zakharova s’en était déjà pris à M. Mattarella il y a quatre semaines environ, quand le chef d’Etat italien avait dressé un parallèle entre la Russie et le Troisième Reich. S’exprimant sur les causes de la Seconde Guerre mondiale, il avait rappelé l’avènement de “régimes despotiques et illibéraux” ayant conduit à “l’accentuation d’un climat de conflit”, faisant prévaloir “le critère de la domination” et aboutissant à “des guerres de conquête”.

“Tel était le projet du Troisième Reich en Europe. L’agression russe d’aujourd’hui contre l’Ukraine est de cette nature”, avait-il conclu, provoquant la fureur de Moscou. Cette sortie du chef de l’Etat italien “ne peut pas rester et ne restera pas sans conséquences”, avait déclaré à l’époque Mme Zakharova. “Malheureusement, l’Italie est le pays où le fascisme est né”, avait-elle également dit, s’étonnant des déclarations de M. Mattarella, “qui sait combien de soldats italiens ont tué nos grands-pères et nos arrière-grands-pères sur notre territoire pendant la Seconde Guerre mondiale sous des bannières et des slogans nazis”.

Elle avait aussi dénoncé “des parallèles historiques scandaleux et manifestement faux entre la Fédération de Russie et l’Allemagne nazie”, rappelant à M. Mattarella que l’Italie était dirigée pendant la Seconde guerre mondiale par le régime fasciste de Benito Mussolini, allié du Troisième Reich d’Adolf Hitler. Cette première salve d’attaques a été condamné par l’ensemble de la classe politique italienne, la Première ministre Giorgia Meloni affirmant que “les insultes” de Mme Zakharova étaient “une offense à toute la nation italienne”.

