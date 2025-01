L’Ukraine a lancé une attaque majeure de drones et de missiles occidentaux sur la Russie, dit Moscou

L’Ukraine a tiré six missiles balistiques ATACMS de fabrication américaine, six missiles de croisières Storm Shadow et au moins 146 drones sur le territoire russe, a affirmé Moscou mardi, dans le cadre d’une attaque qui ne restera pas sans réponse, a-t-il prévenu.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir abattu tous les missiles tirés par l’Ukraine sur la région de Briansk, ainsi que 146 drones en dehors de la zone de guerre.

Le ministère a ajouté que deux autres Storm Shadow avaient été abattus au-dessus de la mer Noire, et a promis que “les actions du régime de Kyiv, soutenu par ses protecteurs occidentaux, ne resteront pas sans réponse.”

Selon Andry Kovalenko, directeur du Centre ukrainien de lutte contre la désinformation, les frappes ukrainiennes ont atteint plusieurs cibles à Engels, Saratov, Kazan, Briansk et Toula.

Des usines de production d’armes, des raffineries de pétrole et des entrepôts ont été visés, a-t-il ajouté.

Des responsables et médias russes ont indiqué que les frappes ukrainiennes avaient endommagé des sites industriels dans au moins trois villes.

Roman Bousarguine, le gouverneur de la région de Saratov, a indiqué que les villes de Saratov et d’Engels, sur l’autre rive de la Volga, avaient subi une attaque de drones d’envergure et que deux sites industriels avaient été endommagés. Les écoles des deux villes ont été fermées et les cours dispensés à distance, a-t-il ajouté.

L’attaque de drones a touché un entrepôt de munitions contenant des bombes guidées et des missiles sur la base aérienne d’Engels, dans la région russe de Saratov, ainsi que d’autres cibles, a déclaré mardi une source du service de sécurité ukrainien.

L’attaque a provoqué un grand incendie dans l’usine chimique d’Aleksine dans la région de Toula et un incendie dans la raffinerie de pétrole de Saratov, tandis que l’usine chimique de Briansk a également été touchée, a déclaré la source.

Reuters n’a pas pu vérifier de manière indépendante les dégâts annoncés.

L’Ukraine avait déjà attaqué la semaine dernière cette région en bombardant le dépôt de carburant servant à alimenter les bombardiers stratégiques de la base aérienne russe d’Engels, provoquant un incendie qui a duré cinq jours.

Le média indépendant russe Astra a fait état d’un incendie sur le site industriel de la ville de Kazan, à l’est de Moscou, à la suite d’une attaque de drone.

Des restrictions de vol ont été imposées à Kazan, Saratov, Penza, Oulianovsk et Nijnekamsk, a déclaré l’organisme russe de surveillance de l’aviation.

Le 21 novembre, l’Ukraine a lancé pour la première fois vers la Russie des missiles ATACMS ainsi que Storm Shadow, de fabrication britannique. Moscou a menacé de riposter à chaque fois que l’Ukraine frapperait la Russie avec ces armes.

Parallèlement, les forces aériennes ukrainiennes ont dit mardi avoir abattu 58 des 80 drones lancés par la Russie sur l’Ukraine au cours de la nuit.

(Rédigé par les bureaux de Reuters, version française Blandine Hénault, Mara Vîlcu et Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

