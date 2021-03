MINUSMA: L’éminent diplomate mauritanien El-Ghassim Wane succède à Annadif Khatir Mahamat Saleh

Dans les starting-blocks depuis plusieurs semaines, le haut fonctionnaire et diplomate chevronné, le Mauritanien El-Ghassim WANE vient d’être promu nouveau Représentant Spécial des Nations – Unies au Mali. Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, la nomination a été confirmée avec effet ce jour et signée des mains du Secrétaire général des Nations-Unies, Antonio GUTERRES. El- Ghassim WANE succède au Tchadien Annadif Khatir Mahamat Saleh en fin de mission. Consécration d’un parcours atypique d’un diplomate averti au bon profil de l’emploi.

Le Tchadien Annadif Khatir Mahamat Saleh quitte la mission de la MINUSMA. Son remplaçant est le diplomate mauritanien El-Ghassim WANE qui prend à compter de ce jour les commandes de l’institution internationale de maintien, de stabilité et de paix au Mali. Dans les milieux diplomatiques internationaux, El-Ghassim WANE traîne une forte réputation de technicien chevronné et averti des questions de sécurité, de paix et de médiation. Il a travaillé dès l’entame de la première mandature du Président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat fin janvier 2017 comme Directeur de cabinet de 2017-2019 et de 2016 à 2017 comme Assistant du Secrétaire général des Nations Unies pour les Opérations de Paix.

Par Ismael AIDARA (Confidentiel Afrique)

