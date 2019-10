Samedi, cinq membres des forces de l’ordre ont été tués et onze blessés lors d’une double attaque, toujours dans le nord du Burkina Faso.

Depuis début 2015, les attaques jihadistes, de plus en plus fréquentes et meurtrières, en particulier dans le nord et l’est, ont fait plus de 620 morts, selon un décompte de l’AFP.

Face à cette situation sécuritaire, un couvre-feu a été instauré dans plusieurs provinces du nord.