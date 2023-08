Niger : Les militaires au pouvoir ordonnent l’expulsion de l’ambassadeur de France

– Et annule son immunité diplomatique dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères du Niger a ordonné ce jeudi l’expulsion de l’ambassadeur de France, Sylvain Itté, dans une lettre adressée au ministère français des Affaires étrangères.

Dans une lettre précédente datée du 29 août, le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur a fait savoir que “la question de l’agrément de l’ambassadeur de France est irrévocable et toute observation à ce sujet est sans objet“.

Par conséquent, au terme du délai de quarante-huit heures expiré à compter du 28 août 2023, l’intéressé (l’ambassadeur de France, NDLR.) ne jouit plus de privilèges et immunités attachés à son statut de membre du personnel diplomatique de l’Ambassade. Les cartes diplomatiques et les visas de l’intéressé et des membres de sa famille sont annulés. Les services de police sont instruits afin de procéder à son expulsion“, lit-on dans la lettre de la diplomatie nigérienne.

Dans une déclaration à l’agence britannique Reuters, le Quai d’Orsai (ministère français des Affaires étrangères) a déclaré que “Les putschistes n’ont pas autorité pour faire cette demande, l’agrément de l’ambassadeur émanant des seules autorités légitimes nigériennes élues“, ajoutant que le ministère évalue “en permanence les conditions de sécurité et de fonctionnement de notre ambassade“.

Pour rappel, le ministère nigérien des Affaires étrangères avait donné 48 heures à l’ambassadeur Sylvain Itté pour “quitter le territoire nigérien”, alors que les tensions se sont intensifiées dans les semaines qui ont suivi l’éviction du président Mohamed Bazoum, le 26 juillet dernier.

Le Niger est plongé dans la tourmente depuis le 26 juillet, lorsque le général Abdourrahamane Tiani, ancien commandant de la garde présidentielle, a pris le pouvoir et évincé le président Mohamed Bazoum.

La France a alors lancé une opération d’évacuation de ses ressortissants, ainsi que d’autres ressortissants, de la capitale Niamey.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

